جامعة نجران تعلن مواعيد التقديم على الفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران, مواعيد فتح التسجيل للراغبين في الدراسة في مختلف كليات الجامعة للفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، التي تبدأ يوم الأحد ١٤٣٨/٩/٩هـ، وتستمر 6 أيام ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري, أن الفصل الصيفي سيبدأ يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٨، مبيناً أن من لديه مبرر رسمي سيتم قبول اعتذاره في آخر موعد أقصاه الإثنين ١٥ / ١١ / ١٤٣٨هـ، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، وتنتهي يوم الخميس ١٤٣٨/١٢/٢هـ.