جامعة نجران تعلن مواعيد التقديم على الفصل الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة نجران تعلن مواعيد التقديم على الفصل الصيفي
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران, مواعيد فتح التسجيل للراغبين في الدراسة في مختلف كليات الجامعة للفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، التي تبدأ يوم الأحد ١٤٣٨/٩/٩هـ، وتستمر 6 أيام ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري, أن الفصل الصيفي سيبدأ يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٨، مبيناً أن من لديه مبرر رسمي سيتم قبول اعتذاره في آخر موعد أقصاه الإثنين ١٥ / ١١ / ١٤٣٨هـ، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد ١٤٣٨/١١/٢٨هـ، وتنتهي يوم الخميس ١٤٣٨/١٢/٢هـ.
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