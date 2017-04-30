اتهامات لإيران باغتيال الإعلامي «كريميان» في إسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

هاجم مسلحين ملثمين سيارة «سعيد كريميان»، مدير مجموعة «جم» الإعلامية الإيرانية المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

واعترضت سيارة رباعية الدفع طريق «كريميان» وبرفقته أحد الأشخاص، وترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار، وفق وكالة «دوغان» التركية للأنباء.

لقي «كريميان» مصرعه علي الفور متأثرا بجراحه، فيما توفي الآخر لاحقا في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار.

واتهم أمير عباس فخرآور، أحد المقربين من كريميان، عملاء النظام الإيراني باغتيال سعيد كريميان.