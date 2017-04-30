 ضبط 9 شباب يستعرضون بالدراجات النارية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 20 دقيقة
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  • حوادث

ضبط 9 شباب يستعرضون بالدراجات النارية بجدة

ضبط 9 شباب يستعرضون بالدراجات النارية بجدة
سعيد العجل(صدى):

ضبطت شرطة جدة 9 من سائقي الدرّاجات النارية؛ لقيامهم  بالاستعراض بها بجنوب المحافظة.

كانت فيديوهات انتشرت تظهر فيها تجمع أشخاص حول عدد من سائقي الدراجات النارية؛ لقيامهم  بالاستعراض بها بجنوب محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي؛ بانه تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأسفر البحث عن ضبط 9 من جنسيات مختلفة في العقدين الثاني والثالث من العمر، تم توقيفهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12960 ] نشر منذ 14 دقيقة

ترحيل فوري
فكونا مه ذا الهمج

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