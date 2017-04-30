عطل يصيب جالاكسى 8 الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اشتكى أحد مستخدمو ” جالاكسي إس 8 ” و جالاكسي 8 بلاس ” في منتديات سامسونج من مشكلة إعادة تشغيل أجهزتهم بشكل تلقائي.

وقال الشاكون “أن أصاب تليفوناتهم عدة مشاكل أهمها : احمرار الشاشة أو الاتصال بشبكات واي فاي أو الشحن اللاسلكي أو ظهور بعض الأشياء في الجزء السفلي من الشاشة ثم يعاد تشغيل الهاتف تلقائيا “، مضيفا ويحدث ذلك عندما يكون الجهاز في الوضع الآمن .

وذكر المستخدمون أن سبب المشكل غير واضح إلى حدود الساعة ، مرجحين أن يكون السبب هو أدوات التعرف على المعلومات البيومترية مثل التعرف على بصمة الإصبع أو الوجه وقزحية العين.

ولم تصدر الشركة الكورية الجنوبية أي تعليق أو رد على شكاوى المستخدمين.