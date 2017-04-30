جوجل تطلق سيارتها ذاتية القيادة بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أجرت مجموعة ألفابت الأمريكية، الشركة الأم لـجوجل اختبار سياراتها الذاتية القيادة مع ركاب فعليين

صرح رئيس شركة ” وايمو” ” جون كرافتشيك ” فرع المجموعة المكرس للسيارات الذاتية القيادة، نريد أن يتمكن أكبر عدد من الأشخاص من اختبار تكنولوجيتنا ، وذلك لمعرفة مدى انطباع الأشخاص عن تلك التجربة ، مشيراً إلى أن السيارات ستكون تحت تصرف هؤلاء يومياً وفي أي وقت وعلى الأمد الأجل .

وبهذا تحصل الشركة من خلال ذلك على معلومات مفيدة متعلقة بوجهات الأشخاص وكيفية تواصلهم مع السيارات وما هي المعلومات والتعليمات التي يريدونها في داخلها.

وخلال هذه التجارب سبرافق مهندسين السائق وستكون الرحلة مجانية .

وأشار أن شركة ” وايمو ” أن سياراتها قطعت مسافة 4.8 مليون كيلومتر على الطرقات الأمريكية.