فلسطيني يطلب مهر ابنته مليون استغفار وحفظ القرآن الكريم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أقدم والد فتاة على الموافقة على زواج ابنته من ابن خالها المقيم في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، مقابل مهر معجل مليون استغفار ومليون صلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاضافة لحفظ القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبدالرحمن الجمل : ” ان التيسير في هذا الزواج الهدف منه الاقتداء من قبل أولياء الامور عند تزويجهم بناتهم نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها شبابنا ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعا في صفوف الشبان والفتيات الفلسطينيين يذكر ان فلسطين تعاني من نسبة كبيرة في العوانس وعزوف الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة”.