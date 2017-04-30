فلسطيني يطلب مهر ابنته مليون استغفار وحفظ القرآن الكريم - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطيني يطلب مهر ابنته مليون استغفار وحفظ القرآن الكريم
أقدم والد فتاة على الموافقة على زواج ابنته من ابن خالها المقيم في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، مقابل مهر معجل مليون استغفار ومليون صلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاضافة لحفظ القرآن الكريم.
وقال الدكتور عبدالرحمن الجمل : ” ان التيسير في هذا الزواج الهدف منه الاقتداء من قبل أولياء الامور عند تزويجهم بناتهم نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها شبابنا ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعا في صفوف الشبان والفتيات الفلسطينيين يذكر ان فلسطين تعاني من نسبة كبيرة في العوانس وعزوف الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة”.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 12960 ] نشر منذ 4 دقائق
وكيف بتعرف انه ادى المهر
كما طلبتة
🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24458 ] نشر منذ 2 دقيقتين
افااا .. ليش مليون استغفار ومليون صلاة على النبي .. ؟ ( عليه افضل الصلاة والسلام ) ..
.. كان هونتها وخليتها الف ، عشرة الاف معليش اما مليون ( كشرط ) ، هذا ( في نظري ) لا أراه إلا ….. بلاش اقول .
… صحيح الإنسان يسمي ويحمد ويشكر ويستغفر ويصلي على النبي ( عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام ) ، ملايين المرات ، ولكن مليون كشرط زواج .. الله اعلم بهذا ..
.. يسر الأمور يسر الله لك كل امرٍ عسير ..