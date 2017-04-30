بالفيديو.. حادث مروع لعملية دهس جماعي في ساو باولو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لعملية دهس تمثلت بصدم سيارة مجموعة من الأشخاص، أغلقوا طريقاً سريعاً قرب مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية. وتجمّع العشرات من المتظاهرين ونظمّوا وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح قانون العمل ورفع سنّ التقاعد، ومنعوا بالتالي السيارات من المرور.

ويظهر مقطع الفيديو تجمّع المحتجين أمام أحد السائقين لمنعه من المرور، لكن السائق قرّر السير، فتحرّك بسيارته ببطء باتجاه الناس ومن ثمّ زاد السرعة ليدهس عدداً من المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية البرزيلية عن إصابة إثنتين من النساء، فيما تمّ إلقاء القبض على السائق في وقت لاحق من قبل الشرطة.