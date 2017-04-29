 بالفيديو.. شخص يخرج سلاحه من السيارة ويضرب طلقات نارية في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    أبريل

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بالفيديو.. شخص يخرج سلاحه من السيارة ويضرب طلقات نارية في الشارع

بالفيديو.. شخص يخرج سلاحه من السيارة ويضرب طلقات نارية في الشارع
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لشخص يستخدم سلاحا آليا ويضرب عدة طلقات في الشارع وهو يسير في السيارة بصحبة رفيقه، مخرجا سلاحه من شباك السيارة.

واستاء المغردون من الفيديو مطالبين الجهات الأمنية ، بالكشف عن هويته والقبض عليه لمعاقبته على جريمته ، التي من الممكن أن تودي بحياة المواطنين .

ولم يتسن لـ«صدى» معرفة المكان تحديدا .


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