بالفيديو.. شخص يخرج سلاحه من السيارة ويضرب طلقات نارية في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شخص يخرج سلاحه من السيارة ويضرب طلقات نارية في الشارع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لشخص يستخدم سلاحا آليا ويضرب عدة طلقات في الشارع وهو يسير في السيارة بصحبة رفيقه، مخرجا سلاحه من شباك السيارة.
واستاء المغردون من الفيديو مطالبين الجهات الأمنية ، بالكشف عن هويته والقبض عليه لمعاقبته على جريمته ، التي من الممكن أن تودي بحياة المواطنين .
ولم يتسن لـ«صدى» معرفة المكان تحديدا .
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 12929 ] نشر منذ 12 دقيقة
هياط فاضي
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6345 ] نشر منذ 9 دقائق
يارب يمسكؤهه 💔