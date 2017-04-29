" التعليم " : توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير التعليم د. أحمد العيسى، عن بدء مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ، الذي ستنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

وقال وزير التعليم خلال الاجتماع الذي رأسه في مقر الوزارة: ” إن توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع استكمال لكل المتطلبات من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.

وشارك الحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي، وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.