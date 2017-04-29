 شركة أمنية تكشف كيفية تجسس ماكينات القهوة على المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

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شركة أمنية تكشف كيفية تجسس ماكينات القهوة على المواطنين

شركة أمنية تكشف كيفية تجسس ماكينات القهوة على المواطنين
أماني الغامدي(صدى):

كشف الرئيس الإقليمي لشركة الأمن السيبراني، سانجاى أورورا، عن إمكانية التجسس على المواطنين من خلال مالكينات القهوة المنزلية .

وأوضح أورورا فى مقابلة مع صحيفة ” الجارديان ” البريطانية أن الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت يوجد بها العديد من الثغرات ونقاط الضعف التى تسمح للهاكرز باختراقها بسهولة، مضيفا : «حتى آلات صنع القهوة المتصلة بالإنترنت أصبح من السهل التجسس من خلالها على المواطنين .

ونصح أورورا، بضرورة أخذ الحذر في الأماكن التي تنتشر فيه الأجهزة المنزلية الذكية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6345 ] نشر منذ 29 دقيقة

أأأأحلى أسبوع 😍

بدايته قرارات تسعد ❤❤❤
ونهايته أمطاااااار تشرح الصدر🌧💋
رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ❤😍

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