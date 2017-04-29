شركة أمنية تكشف كيفية تجسس ماكينات القهوة على المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

شركة أمنية تكشف كيفية تجسس ماكينات القهوة على المواطنين
كشف الرئيس الإقليمي لشركة الأمن السيبراني، سانجاى أورورا، عن إمكانية التجسس على المواطنين من خلال مالكينات القهوة المنزلية .
وأوضح أورورا فى مقابلة مع صحيفة ” الجارديان ” البريطانية أن الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت يوجد بها العديد من الثغرات ونقاط الضعف التى تسمح للهاكرز باختراقها بسهولة، مضيفا : «حتى آلات صنع القهوة المتصلة بالإنترنت أصبح من السهل التجسس من خلالها على المواطنين .
ونصح أورورا، بضرورة أخذ الحذر في الأماكن التي تنتشر فيه الأجهزة المنزلية الذكية .
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6345 ] نشر منذ 29 دقيقة
أأأأحلى أسبوع 😍
بدايته قرارات تسعد ❤❤❤
ونهايته أمطاااااار تشرح الصدر🌧💋
رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ❤😍