ساقطة تهرب من حفلة جنس جماعي بإلقاء نفسها من الدور الرابع بالقاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

ساقطة تهرب من حفلة جنس جماعي بإلقاء نفسها من الدور الرابع بالقاهرة
ألقت ساقطة نفسها من الدور الرابع بفيلا في القاهرة يسكنها خليجيون، هربا من ممارسة الرذيلة مع أكثر من شخص .
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة أن الخليجيين اتفقوا مع ساقطة على ممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالى داخل فيلا بالتجمع الأول، لكنها فوجئت بحفلة جماعية، مما دفعها لإلقاء نفسها من الدور الرابع .
تم نقل الفتاة للمستشفى عقب إصابتها بكسور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 12929 ] نشر منذ 22 دقيقة
حلو الوصف في مكانة
ساقطة
ساقطة عندها مبدأ😂😂😂😂
ترا ماتفرق واحد والا عشرة تبقين عاهرة
والخليجيين ذول سود الله وجيههم
اتمنى يشهرون فيهم وينشرون صورهم مايتوبون ابدا
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤؤمِـهِہُُُ,َ .. 🌴[ عدد التعليقات: 6345 ] نشر منذ 21 دقيقة
ماهي سساقطةة يعني وش تفرق يعني لما تهرب من جنس جماعي 😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 20 دقيقة
المصاروه كل شي يقولون خليجي حتى لو دجاجه أنثى ماتت في شارع مر فيه خليجي قالو اغتصبها ذا الخليجي
اللهالمستعان
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 13 دقيقة
الماخوذه رمت حالها لأنها تخلصت حق صفقه وحده…؟
بطبعي صريح[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 9 دقائق
والله ان الساقطه حاجه في بالي مكون اسمها من ثلاثه حروف واغلب اخبارها زي هالخبر
تصبحو ع خير