ساقطة تهرب من حفلة جنس جماعي بإلقاء نفسها من الدور الرابع بالقاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقت ساقطة نفسها من الدور الرابع بفيلا في القاهرة يسكنها خليجيون، هربا من ممارسة الرذيلة مع أكثر من شخص .

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة أن الخليجيين اتفقوا مع ساقطة على ممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالى داخل فيلا بالتجمع الأول، لكنها فوجئت بحفلة جماعية، مما دفعها لإلقاء نفسها من الدور الرابع .

تم نقل الفتاة للمستشفى عقب إصابتها بكسور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.