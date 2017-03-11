اليوم.. تدشين الفصول الافتراضية لفاقد التعليم في الجنوب

عادل الحربي (صدى):

تفتتح إدارات التعليم بالحد الجنوبي اليوم الأحد، فصول التعزيز العلمي لطلابها وطالباتها بهدف تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مدارسهم.

وتعد الفصول أحد المشروعات التي عملت عليها إدارات التعليم في ” نجران، سراة عبيد، ظهران الجنوب، جازان، وصبيا ” وحققت نجاحًا ظهر في مؤشرات التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وتعمل فصول التعزيز العلمي عبر منصة إلكترونية للتعليم الافتراضي الداعم للعملية التعليمية، وقام مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية بتصميم عدد من الحلول الإلكترونية التي تهدف إلى زيادة تحصيل الطالب علميًا ودعمه تربويًا لسد الفاقد التعليمي.