تحذيرات للحوامل من تناول الأنواع الطرية من الجبن - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أجرت “مدرسة الطب” بجامعة”ويسكونسين ماديسون” الأمريكية، بحثا نصحت من خلاله السيدات الحوامل بالامتناع تماما عن تناول الأنواع الطرية من الجبن.

وقال العلماء القائمون على البحث أن البكتيريا التي تتواجد في هذه الأنواع من الجبن تزيد من مخاطر التعرض للإجهاض، موضحين أن بكتريا الليستريا، وهي نوع شائع من البكتيريا التي تتواجد في الطعام، يمكن أن تهاجم المشيمة وبطانة الرحم مما يسبب الإجهاض.

وتوصل البحث الجديد، إلى أن تناول الأنواع المختلفة من الجبن الطري يعد عاملا شديد الخطورة، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل ، لافتا إلى أن الأعراض التي تسببها بكتيريا اليستريا تتشابه مع أعراض البرد، فهي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في العضلات والجسم والشعور بالتعب والإسهال، ومن ثم قد لا يمكن ملاحظتها مبكرا، لاسيما لتشابهها أيضا مع أعراض الحمل في بداياته.

وأوضح الباحثون أن هناك سلالة من اليستريا تسبب الإجهاض وولادة الجنين ميت وحتى الولادة المبكرة بين 11 سيدة حامل من بين ألفين