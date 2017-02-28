بالصور ..ربيع مكة يستقبل زواره بالصقور والخيول الأصيلة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

تشهد مدينة مكة المكرمة إنطلاق فعاليات مهرجان ” ربيع مكة ” الأول من نوعه بالعاصمة المقدسة بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ودعم من الأمارة والأمانة وتشرف عليه جمعية مراكز الأحياء بالإضافة الى شراكة من جمعية تراثنا. ومقره بحي الزايدي ولمدة ٨٥ يوم.

ورحب رئيس اللجنة التنفيذية علي بن سعيد القحطاني بزوار مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام وأهالي المنطقة حيث وعدهم بأقوى الفعاليات بطابع الترفيه.

وأوضح أن المهرجان يرسخ مكانة مكة المكرمة الدينية والتراثية، وجعل التراث الوطني جزءاً من حياة الفرد وموروثًا وطنياً حضاريًا معاشًا، جنباً الى جنب مع الدوائر الحكومية التي تؤكد شراكتها الفاعلة في المهرجان الذي يستهدف استقطاب 5 ملايين زائراً جديداً ، حيث يستقطب المهرجان زائري وقاصدي مكة من مختلف دول العالم.

وشدد على أن الشراكة بين القطاع الحكومي ممثل بالإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ومجالس الأحياء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع القطاع الخاص ستمنح دفعة قوية للمهرجان الذي يطمح لتقديم المنتج السياحي السعودي في أبهى صورة .

وأضاف القحطاني أن المهرجان يحتوي على أكثر من 150 فعالية منها داخل الموقع الرئيسي وبعض الفعاليات ستقام في مواقع مختلفة بالقرب من أرض المهرجان بمنطقة حجز السيارات بحي الزايدي النموذجي حيث تمتد أرض المهرجان على مسافة 700 متر، يحيط بها سور تزينه الإنارات ويحتوي على ست خيام كبرى الأولى لكبار الشخصيات والثانية لمعرض السيارات الكلاسيكية والثالثة لمسابقة الصقور والثالثة للأسر المنتجة وحديقة الحيوان والتي فيها 40 نوعاً من الحيوانات ، ومنصة مسرح مجهزة بالضوء والصوت تقام عليها الحفلات الشعبية والإنشادية.

وبين أن اللجنة التنفيذية لمهرجان ربيع مكة ركزت في تصميم برامج الفعاليات على الإضافة النوعية، كفعالية “كرنفال مسيرة الخيول ومسابقة الصقور ” وسحوبات على جوائز قيمة عينية من سيارات، ونقدية تتراوح بين مائة الف ريال إلى 30 الف ريال، وستنطلق أولى فعاليته مسابقة الصقور و الصيد ” الدعو ” المحلي يوم الجمعة 5 /6/ 1438هـ لمدة يومين بمشاركة عدد من الصقارين والمهتمين وتحت إشراف عدد من الخبراء في الصيد بالصقور .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تراثنا ماجد الحيسوني أن مهرجان “ربيع مكة” هو مهرجان تراثي شعبي وروائع الترفيه، وهي الشركة المنظمة للمهرجان من الشركات الرائدة المستفيدة من دعم شركة تراثنا، ومركز الصقار المتخصص في رعاية الصقور من ضمن المشاريع التي تم دعمها حيث تعد رياضة الصقور من الرياضات التراثية الجميلة، وشركة تراثنا تسعى لأحياء التراث بدعم مثل هذه المشاريع.

ومن جانبه بين الحيسوني أن تراثنا شركة مسؤولية مجتمعية غير ربحية افتتحت نهاية 2015 م بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني، برنامج الحرف والصناعة اليدوية “بارع”، وبدأت العمل فعليا عام 2016م، ورؤية الشركة إبراز التراث الوطني، ومهامها تحويل الحرفيين لرواد أعمال واستقطاب المشاريع الحرفية الريادية ذات الجودة وذات المردود الربحي العائد للحرفيين.

ونوه على أن البرنامج يستقطب الحرفيين ويقدم لهم الدعم المادي على مراحل حيث يمر بعدة مراحل تباعا إلى أن يكتمل طرح المشروع بالسوق، متضمناً الدعم الفني والذي يتمثل في وجود خبراء ومختصين، محليين وعالميين، لتطوير هذه المنتجات دون المساس بأصالة المنتج، كذلك تقديم دعم تسويق الجودة وإدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية، وتوجيه القياديين والحرفيين للطريق الصحيح لبدء مشاريعهم ، ولدينا العديد من الشركات تخدم الحرفيين وتساعد على تواجدهم بالسوق.

و في ختام لقائه بين الحيسوني أن من أهم انجازات شركة تراثنا تتمثل في 24 مشروع وتدريب 220 حرفي على كيفية اعداد دراسة الجدوى، ويوجد 10 مشاريع في السوق قائمه ومثمرة، وخطة الشركة في 2017 م مضاعفة الرقم ، ورأس المال المرصود للدعم هو375 مليون ريال سعودي، حيث تعد تراثنا فرصه لكل الشباب الريادي للمشاريع التراثية.