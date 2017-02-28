بالصور..منزل فاخر لمؤسس سناب شات بقيمة 12 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

قام مؤسس تطبيق “سناب شات” للتراسل الفوري “إيفان شبيجل” بشراء منزلاً في مدينة “لوس أنجلوس” بقيمة 12 مليون دولار بعد شرائه منزلاً بقيمة 3.3 مليون دولار نهاية عام 2014.

المنزل يقع على مساحة تناهز 2150 مترا مربعا وزود بالعديد من الوسائل الترفيهية مثل حوض سباحة وإطلالات مميزة وصالة للياقة البدنية وقاعة لاستقبال الضيوف.

تتيح حوائط ونوافذ المنزل الفاخر بدخول أشعة الشمس طوال النهار كما تم تجهيز أرضية المطبخ بالرخام فيما غطيت غرفة تناول الطعام بالأخشاب الرمادية اللون.

امتلك هذا المنزل الممثل الأمريكي “هاريسون فورد” منذ ثلاثين عاماً قبل أن يبيعه، ويضم أيضا مكتبة وسبع غرف للنوم وثمانية مراحيض.