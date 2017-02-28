بالصور..منزل فاخر لمؤسس سناب شات بقيمة 12 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..منزل فاخر لمؤسس سناب شات بقيمة 12 مليون دولار
قام مؤسس تطبيق “سناب شات” للتراسل الفوري “إيفان شبيجل” بشراء منزلاً في مدينة “لوس أنجلوس” بقيمة 12 مليون دولار بعد شرائه منزلاً بقيمة 3.3 مليون دولار نهاية عام 2014.
المنزل يقع على مساحة تناهز 2150 مترا مربعا وزود بالعديد من الوسائل الترفيهية مثل حوض سباحة وإطلالات مميزة وصالة للياقة البدنية وقاعة لاستقبال الضيوف.
تتيح حوائط ونوافذ المنزل الفاخر بدخول أشعة الشمس طوال النهار كما تم تجهيز أرضية المطبخ بالرخام فيما غطيت غرفة تناول الطعام بالأخشاب الرمادية اللون.
امتلك هذا المنزل الممثل الأمريكي “هاريسون فورد” منذ ثلاثين عاماً قبل أن يبيعه، ويضم أيضا مكتبة وسبع غرف للنوم وثمانية مراحيض.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
كل ذا من ال10ثواني فالمقطع..
طيب كان تزود شوي😂😂😂😂😂😂
انسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
ارزاق
تكفون صدى رجعو عدد التعليقات 😭😭😭😭
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
اصلااا عاااادي 😤😤
ماحبيته جيرانه كفاار
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
بيتنا أحلى منه 😍😆
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
أنتوا بيتكم روعه يادانه…
خمس واجهات…
أكثر من مخارج الرياض😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
تتطنز 😨😏
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه هههههههه
لا والله
جايكم أنا…وجايب لك هدية🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
حياك تنورنــا وشـكرررراً 😍😍
بس لا تنسى اللي قلت لك أبي اشوف رايك في إختياري 😆👍
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
أكيد لازم🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
لاجيت أرسلية لي على الخاص💌لأسبابةأمنية
🤗🤗🤗
الى القرني ودانه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
وبعد تتواصلون ع الخاص بالتويتر
الله يهديكم بس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
وبعد تتواصلون ع الخاص بالتويتر
الله يهديكم بس
ههههههههههههههه حكمت أو حكمتي ؟! لا والله العظيم وهذا أنا أعترف لك ياالقرني لا أملك اي حساب في مواقع التواصل لا تويتر ولا فيس بوك بس واتس ومن فوقي بعد واصلاً صدوووو عندي عنهم كلهم ❤️😍
وبعدين أي اسباب سلامات في شيء يعني 😣؟
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
*_* !!
الى القرني ودانه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
لالا ماحط في ذمتي شي
بس هو يقول ارسلي خاص
اجل لايقول تسذا مايجوز يخلي الناس تشك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
أدري بس قولي حمدالله والشكر
ترى العقل نعمة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله الذي لا أله الا هوا ان هذا البزر عميل الموسانيه الي تعبد الفلوس وإسرائيل الي تدعمهم وأمريكا الي تساعدهم في نشرها
اجل احد يصور كل شي قدّامه للناس
الحمدالله ان زوجتي قبل ٤ شهور توفت الله يرحمها ويدخلها الجنة ولا يخليني اشوفها مرة ثانية ويرزقها الي تحبه
ولا كانت باديه في جوالها تصور الطبخ والسيب والمقاضي من خضار في سوق الربوة حتى انها جت صورت موتري التيوتا ٢٠١٢ الي ذبحني تقسيطه و الي الا يومكم مركون بالحوش من العين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه ما عليّ والله بس فطست ضحك ☺️
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
حبيبي الي يبي دروب النذالهةيحصلها..ويعرف وين هي…
قسم بالله العظيم وماحلفتني
الي أبسويه بأشارة من أصبعي وهو عندي وبدون تعب…
أعرف نفسي وكل المقومات أمتلكها
لكني أراقب رب العالمين…وأدري أني أبتحاسب وحدي…
ودانه وغيرها وأي شخص مو شرط تبرر لأي واحد
لأن من عايش الناس عرف أنه لابيدهم جنه ولانار..
وخلاص دانه أرسلي عنوان المطعم الحين
وأوعدك لاأكلت فيه عطيتك خبر
أرسلي
🔥فتامين (( و))🔥[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه
نحن منتظرون وزارة عندنا يا مؤسس السناب من ظهور المساكين
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13371 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل ناس عندها مخ تفكر وتبتكر وتكسب
مو مثل اللي عندنا ياحظي ماهم فالحين الا بـ
😕
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
حاضر برسله بس مو الحين غداً في الظهر إن شاء الله ع ذا الخبر ع الأقل تهدأ النفوس شوي 😆
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
ذكيه يادان👍👍👍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وآل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وآل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
❤❤❤❤❤❤❤
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 3 شهور
ناس تفكر لتعيش برفاهيه
سناب شات جاب الملايين
alfahd42[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 3 شهور
روعه البيت عقبالنا يارب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
امم شوف يالقرني هو المطعم في حي الروضه قريب جداً من اسواق الرياض مول اذا كنت تعرفها بينهم شارع بس وقريب بعد من مطعم الطازج تقريباً وراه بشوي اسمه ( سبايسي هوم ) بتحصله من برا مظلم شوي هو ديكوره كذا ،،،، واذا ما حصلته اسأل من سأل ما ضاع مع انو ما يضيع بتحصله أو طلع موقعه
خالتي لما كانت بالباحة وجت هنا وديتها هناك والله قاعده تتحسب عليّ تقول ادمنته 😆
واذا صممت ورحت له بعلمك وش تطلب بعد ههههه واعتبرها ذي هديتي لك لما وصلت الرياض باقي أعرف وش هديتي انا 😆😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
😇😇😇😇😇😇😇