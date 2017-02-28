بالصور.. أمانة عسير تغلق محلات مخالفة وتصادر مواد غذائية فاسدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

بلغت غرامات أمانة منطقة عسير، لمحلات صحية ومهنية، خلال الربع الرابع من العام الماضي 379900 ، ووصلت للربع الأول من العام الحالي مليون ومائتين وسبعين ألف ريال بارتفاع يقارب 261% .

وأشار إبراهيم الغنمي، مدير الرقابةا لشاملة بأمانة عسير، إلى أن الجولات الرقابية على المحلات الصحية والمهنية حيث تجاوزت الجولات الرقابية في الربع المنصرم 1800 جولة وبلغت في الربع الحالي قرابة 2872 جولة بارتفاع تجاوز 62%، أسفرت عن مصادرة كميات تالفة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام أومجهولة المصدر .

وأكد الغنمي ان الامانة تواصل اعمالها الرقابية على العمالة والاهتمام بالنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة كافة المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمأكولات والتأكد على نظافة العاملين فيها وحصولهم على شهادات صحية والتأكد من نظافة المكان وعدم كشف الأغذية وذلك من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية .

وحث الغنمي المواطنين والمقيمين في حالة وجود أي مخالفة صحية أو غير ذلك الإبلاغ على الرقم الموحد للشكاوى والبلاغات 940.