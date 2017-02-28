سلوى المطيري .. أنا لي شخصيتي الخاصه - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 1
يونيو
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الله يهديها.
هههههه مافي شك
ماعندك ماعند جدي الله يشفيك
انتي لش شخصيتش المريضةة 😭😂
التعليقات مغلقه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
🙈🙈🙈🙈
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منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديها.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13371 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه مافي شك
خالدالشهراني[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 3 شهور
ماعندك ماعند جدي الله يشفيك
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
انتي لش شخصيتش المريضةة 😭😂