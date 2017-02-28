“ جمعية حماية المستهلك ” تُطلق مسابقة بمناسبة الأسبوع الخليجي واليوم العالمي للمستهلك2017م - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر (صدى):

إنطلاقاً من اهتمام جمعية حماية المستهلك بتعزيز روابط الشراكة وتطوير العلاقة مع المستهلكين واستثمار مواهبهم، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز حماية المستهلك وتوعيته، وتطوير وسائل التوعية المناسبة والتي تصل بشكل أسهل وأسرع إلى المستهلك. أطلقت الجمعية المسابقة التصميمية الخاصة بالأسبوع الخليجي ويوم المستهلك العالمي 2017م، وذلك بتصميم وإخراج مقطع صور معلوماتية(موشن جرافيك) أو مقطع فيديو توعوي.

وتواكب هذه المسابقة فعاليات الأسبوع الخليجي للمستهلك 2017م تحت شعار “ نحو تسوق إلكتروني آمن ” والذي يصادف تاريخ 01/03/2017م إضافة إلى يوم المستهلك العالمي 2017م تحت شعار ” بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به ” بتاريخ 15/03/2017م، وبهدف توعية المستهلك من ناحية الجوانب المتعلقة بالتسوق الإلكتروني الآمن ورفع مستوى وعي السلامة الأمنية في مجالات إستخدام الأنترنت، وتعريف المستهلك بحقوقه الرقمية.

وتدعوا الجمعية جميع المهتمين والمتخصصين والهواة للمشاركة بالمسابقة وتقديم الأعمال التصميمة المناسبة ويراعى في ذلك الاشتراطات الخاصة بالمسابقة التي تضمنت أن يكون المشارك أو المشاركة عضوا في الجمعية، وأن تكون المشاركة ضمن هدف وموضوع المسابقة، وذات فكرة واضحه وإبداعيه، علمآ بأن آخر موعد لقبول التصاميم المتقدمة هو يوم الاثنين 21/06/1438هـ الموافق 20/03/2017م.

يُشار إلى أن الجمعية سوف تقوم بنشر المقاطع الفائزة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصصت جوائز للفائز الأول والثاني، كما أعدت موقعاً إلكترونياً حول آلية المشاركة في المسابقة وشروطها عبر الرابط التالي: https://cpa.org.sa/?page_id=5346