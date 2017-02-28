رجل يجبر زوجته على إرضاع عشيقها أمام الناس - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يجبر زوجته على إرضاع عشيقها أمام الناس
أقدمت سيدة متزوّجة في قرية واردا بولاية براديش الهندية على اقامة علاقة غرامية مع رجل آخر، فقام زوجها وزعماء القبيلة بعقابها عقاباً لن تنساه.
وذكرن صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، إن السيدة وهي أم لطفلين، وتبلغ من العمر 24 عامًا وقد قررت الهروب مع حبيبها إلى إقليم غوجارات المجاور عشية رأس السنة الجديدة، وبعدما اكتشف زوجها أمرهما، اقتادها إلى مجلس القرية الذي أمر المرأة “بإرضاع عشيقها” على مرأى سكان القرية، وحلاقة شعرهما لإظهار الذل والعار قبل أن يتم ضربهما بشكل مبرح أمام حشد من المتفرجين.
واعتقلت الشرطة المحلية في الهند بعض المشتبه بهم، ويجري استجوابهم، وذلك بعد أن حضرت المرأة للمركز مدعية أنها تعرضت للضرب المبرح، وتمت حلاقة شعرها قبل أن تجبر على إرضاع رجل ادعى زوجها أنها على علاقة معه.
يذكر أن القبائل التي تعيش بالقرى يقومون بالكثير من الأمور الصارمة بدون أن تلجأ للقوانين في البلد، كما أن لديها العديد من المعتقدات الغريبة.
انسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل وزود
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16583 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه هههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13095 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههه 😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
صدق هنود 😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
😭😂😭😂😭😂
🔥فتامين (( و))🔥[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 3 شهور
السبب الإكثار من الفلفل
والسمك🐠🐟🐬🐳
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 3 شهور
ما بينضحك منه الله لا يبلانا .
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13371 ] نشر منذ 3 شهور
يعني الزوج الحين صار ابو العشيق من الرضاعة هههههههههه
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
أحسن يستاهلو الوسخين يارب تطبق هذه العقوبات عندنا على الفجره من الجنسين من جماعة حبني وأحبك
alfahd42[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 3 شهور
كان رجموهم احسن
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
الديانة الهندوسية
هم من اشد الديانات الهندية تشدد والتزام بطقوس دينهم
مع انهم ليسوا اهل كتاب لكن تجد اغلب نسائهن متحجبات قمة الحجاب
ويقدسن الحياة الزوجية
برق[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
يابوي دور لك دميه استر لك بلا رضاعه وفضيحة بين الناس
دميه تقضي لزومك وينتهي الماضوع ، هي كلها شوية سم على
التسبيده تدفقه وصلى الله وبارك