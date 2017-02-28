رجل يجبر زوجته على إرضاع عشيقها أمام الناس - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أقدمت سيدة متزوّجة في قرية واردا بولاية براديش الهندية على اقامة علاقة غرامية مع رجل آخر، فقام زوجها وزعماء القبيلة بعقابها عقاباً لن تنساه.

وذكرن صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، إن السيدة وهي أم لطفلين، وتبلغ من العمر 24 عامًا وقد قررت الهروب مع حبيبها إلى إقليم غوجارات المجاور عشية رأس السنة الجديدة، وبعدما اكتشف زوجها أمرهما، اقتادها إلى مجلس القرية الذي أمر المرأة “بإرضاع عشيقها” على مرأى سكان القرية، وحلاقة شعرهما لإظهار الذل والعار قبل أن يتم ضربهما بشكل مبرح أمام حشد من المتفرجين.

واعتقلت الشرطة المحلية في الهند بعض المشتبه بهم، ويجري استجوابهم، وذلك بعد أن حضرت المرأة للمركز مدعية أنها تعرضت للضرب المبرح، وتمت حلاقة شعرها قبل أن تجبر على إرضاع رجل ادعى زوجها أنها على علاقة معه.

يذكر أن القبائل التي تعيش بالقرى يقومون بالكثير من الأمور الصارمة بدون أن تلجأ للقوانين في البلد، كما أن لديها العديد من المعتقدات الغريبة.