بالفيديو.. شاب يقطع أحد الطرق السريعة بتبوك لعبور سيدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يقطع أحد الطرق السريعة بتبوك لعبور سيدة
أثنى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف شاب قطع أحد الطرق السريعة بمدينة تبوك، لمساعدة سيدة من عبور الطريق.
وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام شاب باستيقاف السيارات، لتتمكن سيدة من العبور إلى الجهة المقابلة من الطريق، فيما طالب رواد مواقع التواصل، الجهات المعنية بالمدينة بإنشاء جسور مشاة على الطرق السريعة، لتجنيب خطر الدهس عند عبور مثل هذه الطرق السريعة.
يوسف العنزي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
انشهد انه شهم ….
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقه والله انه كفوو ..بيض الله وجهه وجزاه الله خير ..
عبادي الهلالي/[ عدد التعليقات: 4411 ] نشر منذ 3 شهور
كفؤ
بارك الله فيك
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
بارك الله فيه و بيض الله وجهه .
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هذا شيء طبيعي أسن الإسلام الحنيف علينا الأخلاق وأتمها بالتوحيد وبعث نبينا كما قال : ” بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ”
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا وسائل التواصل الأجتماعي تستغرب مثل هذه الأحداث الإنسانية وكأنها نادرة الحدوث يا ترى لأن أغلب الناس في هذا الزمن لا خير فيهم أم أصبح هذا الأعمال التطوعية مثار الفخر والشهرة و غيرها …
إن كان نشرها للأقتداء بهذا الشاب الشهم فأنعم وأكرم وإن كان لرؤيتها غريبة بين شبابنا فللأسف كان ضاعت أخلاق المسلمين ومرؤة العرب .