بالفيديو.. شاب يقطع أحد الطرق السريعة بتبوك لعبور سيدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أثنى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف شاب قطع أحد الطرق السريعة بمدينة تبوك، لمساعدة سيدة من عبور الطريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام شاب باستيقاف السيارات، لتتمكن سيدة من العبور إلى الجهة المقابلة من الطريق، فيما طالب رواد مواقع التواصل، الجهات المعنية بالمدينة بإنشاء جسور مشاة على الطرق السريعة، لتجنيب خطر الدهس عند عبور مثل هذه الطرق السريعة.