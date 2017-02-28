جماهير الريال تهاجم الأسطورة بسبب الإشادة بميسي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

نال الأرجنتيني خورخي فالدانو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، انتقادات واسعة من جماهير الفريق الملكي بسبب إشلدته بمواطنه ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الغريم التقليدي للريال.

ويعمل خورخي حالياً معلقاً على المباريات بشبكة بي أن الرياضية، حيث أشاد بمواطنه ميسي خلال تعليقه على مباراة أتليتكو مدريد مع الفريق الكاتالوني، قائلا ” رصاصات ميسي الخاطئة دائماً ما تدخل القلب ، وهي أكثر دقة من أي لاعب آخر في العالم ” .

وأثارت إشادة فالدانو حفيظة جماهير ريال مدريد التي انتقدت أسطورتها كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.