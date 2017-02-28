بالفيديو...سيدة تضرب مذيعة على الهواء مباشرة أمام أحد السجون - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

تعرضت مذيعة برازيلية لإصابات طفيفة، بعدما أقدمت إحدى السيدات على ضربها خلال تقديمها تقريرا على الهواء مباشرة.

كانت مراسلة قناة “غلوبو ميناس نيوز” لاريسا كارفاليو، تتحدث في بث تلفزيوني مباشر، أثناء تغطية أحداث شغب وتمرد بسجن أنطونيو دوترا لاديرا، بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، وذلك وفقاً لموقع “لايف ليك”.

وبينما كانت لاريسا تنقل تقريرها على الهواء من أمام السجن، باغتتها سيدة من أقارب أحد السجناء بالضرب والصراخ، ودفعتها حتى أسقطتها أرضاً، وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك واعتقلت السيدة.

وقالت قناة غلوبو، أن التقرير توقف لدقائق وعادت الصورة إلى الاستوديو، حيث أدار المذيع برناردو مينيزيس الفقرة حتى عادت المراسلة واستكملت تقريرها للنهاية وسط حراسة الشرطة.

واصيبت لاريسا بإصابة طفيفة في ذراعها الأيمن، بينما تم إطلاق سراح المرأة المتهمة بالعدوان عليها، فيما استنكر اتحاد الإذاعة والتلفزيون البرازيلي، ما وصفه بالعدوان الذي تعرضت له المراسلة.