فلاته: لقد قدمت الكثير لنادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

رد مختار فلاته لاعب نادي الوحدة على سبب تنقله بين الأندية خلال السنوات الماضية ويدافع فلاته في الوقت الحالي عن ألوان نادي الوحدة منذ عام 2016.

وقال اللاعب من خلال تصريحات لقناة إم بي سي برو :” التنقل بين الأندية له أسباب، أبرزها أنه أحيانا لا يكون اختياري “.

وأضاف :”مثلا أنا من قررت الرحيل عن الشباب وللأمانه لم يكن قراري الرحيل عن الاتحاد، لكن العودة للوحدة كان قراري وأنا أتشرف بذلك “.

وعن هدفه مع الوحدة قال اللاعب إنه يسعى لمساعدة الوحدة من أجل تخطي الموقف الصعب الذي يمر به النادي.

وعن علاقه بنادي الاتحاد قال :” أنا أرتبط بعلاقة جيدة بالاتحاد، وفخر لي أن الجمهور مازال يردد اسمي، لقد قدمت الكثير للنادي “.