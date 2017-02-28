 رعاية الفتيات بمنطقة الباحه تحتفل بنزيلاتها - صحيفة صدى الالكترونية

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رعاية الفتيات بمنطقة الباحه تحتفل بنزيلاتها

رعاية الفتيات بمنطقة الباحه تحتفل بنزيلاتها
إبراهيم الزهراني(صدى):

نظم قسم البرامج والأنشطة بمؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة الباحه التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم حفلاً بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول بهدف بث الفرحة والسعادة في نفوس الفتيات النزيلات ، ومن منطلق تحدي المصاعب بالحياة وبلوغ الغايات السامية ومعرفة جوانب القوة والارادة للانسان ولاكتشاف الطاقات و الوصول للغايات والتحفيز ، ولتشجيع الرقي بالعلم والتعلم ، وبإشراف إدارة مؤسسة رعاية الفتيات وبالتعاون مع منسوبات مدرسة الداخلية بالمؤسسة والحث على مواصلة التعليم والاجتهاد لخدمة الوطن وتنمية روح العطاء والمشاركة .
وتضمنت فعاليات الحفل أركاناً متنوعة ، وفقرات ترفيهية وثقافية ومسابقات تفاعل فيها جميع الحضور .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

ما شاء الله وبالتوفيق لهن هذول بناتنا وتاج رؤسنا