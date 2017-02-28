بالفيديو .. مرتفعات بني مالك " الحجاز " تتغنى بشلالات الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

عانق الضباب منطقة بني مالك( الحجاز) خلال الأيام الماضية , راسماً لوحات إبداعية تناغمت مع جمال وروعة جبالها .

وجعل منها منطقة فاتنة يتوشحها السحاب وتتراقص على أنغام الرذاذ .

‏فقد تجلى جمال بني مالك هذه الأيام بعد هطول الإمطار طوال الأيام والأسابيع الماضية مما شكل شلالات استمرت في الجريان وأعطت مناظر ساحرة في أجمل صورة طبيعية من الشلالات العذبة التي تتساقط من ارتفاعات عالية تقدر بمئات الأقدام خاصة أن هذه الشلالات المائية الساحرة يستمر جريانها فترة طويلة بعد هطول الأمطار.

‏مما جعل أجواءها غاية في الروعة والجمال من خلال الغطاء النباتي الذي يغطي مختلف أودية وجبال بني مالك، والذي يظهر على شكل غابة واحدة متصلة ،خاصة في المناطق التي تغطيها أشجار العرعر والزيتون البري والعديد من النباتات العطرية التي رسمت لوحات جمالية استوقفت الكثير من عابري الطريق السياحي للاستمتاع بالمناظر الخلابة والتقاط الصور التذكارية.

‏وكذلك دفع جمال الطقس والطبيعة سكان بني مالك والمناطق المجاورة لها إلى الخروج الى المتنزهات المفعمة بقطرات الندى. التي تبعث على الراحة والاسترخاء .