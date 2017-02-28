تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته في حفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته في حفر الباطن
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن،فيما يلي نصه :
قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) الآية.
أقدم / معجب بن صلفيق بن عياد الجميلي ـ سعودي الجنسية ـ على استدراج زوجته / رسمية بنت محارب بن غشيم الجميلي ـ سعودية الجنسية ـ والخروج بها لوحدها إلى الصحراء ورميها بالحجارة في مواضع عدة من جسدها ثم صدمها بسيارته مما أدى إلى وفاتها وجنينها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ونظرا لكون المجني عليها زوجة القاتل فقد أمنته غاية الأمن، إضافة إلى أنه قام بضربها أولاً بالحجارة ثم لاحقها بالسيارة حتى صدمها، ولأن مثل هذه الجرائم تتجاوز المقتول إلى أمن المجتمع وطمأنينته، ولما سبق فقد تم الحكم على الجاني بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا؛ وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / معجب بن صلفيق بن عياد الجميلي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 1 /6 /1438هـ بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
فايز العنزي[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 شهور
إنا لله وإنا اليه راجعون
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليه المجرم الى جهنم باْذن الله وش ذا الاجرام تأخذها لمنطقة صحراوية وتقتلها بالتعذيب حسبي الله عليك والله شيء يقهر ما تبي بنت الناس ودها لاهلها وخلصنا ولكن واضح انه كلب مجرم ونصيحة لاولياء الأمور اتقوا الله ببناتكم واختاروا لهم الزوج الكفؤ ماهو تزوجونهم وحوش وذئاب وكلاب وتبونهم يصبرون عليهم الله يرحمها كانت حامل حسبي الله عليه وجعل ربي يعوضها بالجنة بزوج خير من هالمجرم الحمدلله انهم قصوه وعقبال لكل مجرم ما يخاف الله
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
إلى جهنم أيها المجرم السفاح لعنه الله تحت الأرض ويوم العرض.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله .
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
اخوي خاف الله في نفسك المسلم الحق ليس باللعان والا السباب ولا من يتشمت او يقتنص الفرص ويتشفى
وينطرب قلبه فرحا بذلك احمد الله ع العافية حتى لا يبتليك الله بمثله
اما الجنة والنار هي بيد الله لا يحكم على أي مسلم بالجنة ولا بالنار
فلا تحكم عليه انه في النار هو اخذ الجزاء القصاص العادل في الدنيا
هذا شرع الله المطهر لا اعتراض لشرع الله وسنة بيه محمد صلى الله عليه وسلم
هو الآن مرتهن بين يد الله و مذهب أهل السنة والجماعة- أن قاتل المؤمن عمدا توبة ، والدليل عليه قوله تعالى (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ) ، وقوله : (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ولأن القَتْل العَمْد ليس بأشدّ من الكفر ، ومِن الكُفْرِ تَوبَة ؛ فَمِن القَتْل أوْلَى . اهـ
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ)
هذا قول الله تعالى
تحياتي
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
في واحد يحط مراجله على حرمة ضعيفه
ﻻحول لها وﻻ قوه أمامك وأمام جبروتك
رحم الله أموات المسلمين أجمعين
إن شاء الله تعالى كسبت الجنه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
نار جهنم مئواه وبئس المصير ،قتلها وهي حامل وزوجته بعد ، يارب لاتبلانا هذا اكيد من المخدرات نسأل الله انه يبعدنا عنها ونعيش ونموت بحسن خاتمه.