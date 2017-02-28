دجال يبيع الوهم للفتيات بعد أن أوهمهن بالعلاج بالطاقة - صحيفة صدى الالكترونية

دجال يبيع الوهم للفتيات بعد أن أوهمهن بالعلاج بالطاقة
ضبطت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وحدة مكافحة السحر والشعوذة، بدجال نصب على المواطنين بدعوى العلاج بالطاقة.
وكانت وردت معلومات إلى الاجهزة الأمنية بأن المتهم يدير عدد من المواقع التي تقدم دورات للعلاج بالطاقة، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الفتيات بعد أن أوهمهن بالعلاج وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يطلب من ضحاياه طلبات غريبة، ومنها غرس مسامير في مقابر في أماكن متفرقة، ورشها بالماء المقروء عليه منه.
وأضافت التحقيقات: “كذلك يطلب من ضحاياه إحضار بعض المأكولات والخضروات للقراءة عليها”، موضحة: “أنه كان يطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل العلاج، وفقًا لـ “الوطن”.
وقال أحد ضحايا المتهم بأنه طلب منه ماء مقروءا عليه، ووضع خيوط من الملابس والشعر، والقراءة عليها بعدد من سور القرآن الكريم، وحفظها حتى رجب وصفر، زاعمًا أن السحر يتجدد في هذين الشهرين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 3 شهور
يارب سترك
القرشي[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 3 شهور
طبعآ قنوات الـــ MBC هي خير من روجت لأمثال هذا الدجال وتقدمهم للناس على أن لديهم قدرات خارقة
وأساليب علمية جديدة في علاج بعض الأمراض إلخ إلخ إلخ والسذج من الناس هم دائمآ الذين يقعون
ضحايا لمثل هذا الدجال ومن هم على شاكلته … حسبنا ألله ونعم الوكيل .
hajooos[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
الصوره
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
ومن يكن الغرآب له دليلا
يمر به على جيف الكلاب
ههههههههههههههههههههههه
احمدك ربي ع نعمة الاسلام والعقل
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
العياذ بالله من الشيطان الرجيم واعوانه هل فيه ناس باقيه تصدق هذه الخرفات ومخالفه الدين بالذهاب الى الكهنه والسحره اللهما اصلح شأن المسلمين
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
صرنا نسمع كثير بالقبض على مثل هالدجالين وهذا بسبب الوعي عند الناس
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكفينا الشر ويزدنا وعي ويحفظنا بحفظه
عبادي الهلالي/[ عدد التعليقات: 4398 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الفتيات بعد أن أوهمهن بالعلاج وكشفت التحقيقات
حلال 60000 الف ريال مهر الان
يالا ادفع ياللي بتدفع \
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 3 شهور
والحريم يوم في مشعوذ ما تشوفهن الا مثل الغربان طايحين عليه