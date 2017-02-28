المرور: لا مخالفة على طفاية الحريق - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

نفى طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور ما يشاع عن وجود مخالفة مرورية؛ بسبب عدم توفر طفاية حريق بالمركبة.مضيفا أن دوريات المرور ستطلب من قائدي المركبات تقديم ورقة الفحص الدوري وبطاقة التأمين.

وأكد الربيعان مجددا على أن عدم حمل وثيقة التأمين يعد مخالفة ويستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، و150 ريالاً في حدها الأعلى، مضيفاً بحسب “عكاظ” أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري، يعتبر مخالفة وتستلزم غرامة قدرها 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى.