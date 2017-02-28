 المرور: لا مخالفة على طفاية الحريق - صحيفة صدى الالكترونية

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المرور: لا مخالفة على طفاية الحريق

المرور: لا مخالفة على طفاية الحريق
على القحطاني(صدى):

نفى طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور ما يشاع عن وجود مخالفة مرورية؛ بسبب عدم توفر طفاية حريق بالمركبة.مضيفا أن دوريات المرور ستطلب من قائدي المركبات تقديم ورقة الفحص الدوري وبطاقة التأمين.

وأكد الربيعان مجددا على أن عدم حمل وثيقة التأمين يعد مخالفة ويستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، و150 ريالاً في حدها الأعلى، مضيفاً بحسب “عكاظ” أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري، يعتبر مخالفة وتستلزم غرامة قدرها 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

الوستاب كله ابوووه إشاعات ياليت يكون في تقصي لمصدريها ومعاقبتهم

[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 3 شهور

يارجل أصبحنا نكره شيء اسمه سيارة ماغير تجلب لك الفقر والاهانة والظغط النفسي

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

اجل اشتري شيكل اشكل والله
وبيع سيارتي
سيكل لا بنزين لا زيت لا رخصة لا استمارة الخ
هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

طيب انا اخذت مخالفة عدوم وجود طفاية حريق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

في منطقة مكة المكرمة قبل شهرين

نصدق مين