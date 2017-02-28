المرور يشطب مخالفات على مواطنة بـ٣٠٠ ألف ريال ويسجلها على زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قامت إدارة مرور جدة ، بشطب مخالفات مرورية على مواطنة وصلت إلى 300 ألف ريال، وتسجيلها على زوجها حيث تعمد الزوج ارتكابها بالسيارة المسجلة باسمها انتقاماً منها على رفعها دعوى خلع ضده.

وقال مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري ، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة بعد نشر المواطنة مقطع فيديو تشرح فيه معاناتها، وحصلت على إفاداتها، وتم حجز المركبة تمهيداً لتسليمها لها واتخاذ الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى نقل المخالفات لسجل الزوج كونه مستخدم المركبة.وفقاً لـ “عكاظ”

وأشادت المواطنة نرمين ووالدها بحسم الأمور من قبل إدارة مرور جدة؛ بإنصاف المرور لها و التجاوب السريع مع حالتها وحمايتها من قيمة المخالفات الضخمة التي ارتكبها زوجها.

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