المرور يشطب مخالفات على مواطنة بـ٣٠٠ ألف ريال ويسجلها على زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

المرور يشطب مخالفات على مواطنة بـ٣٠٠ ألف ريال ويسجلها على زوجها
قامت إدارة مرور جدة ، بشطب مخالفات مرورية على مواطنة وصلت إلى 300 ألف ريال، وتسجيلها على زوجها حيث تعمد الزوج ارتكابها بالسيارة المسجلة باسمها انتقاماً منها على رفعها دعوى خلع ضده.
وقال مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري ، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة بعد نشر المواطنة مقطع فيديو تشرح فيه معاناتها، وحصلت على إفاداتها، وتم حجز المركبة تمهيداً لتسليمها لها واتخاذ الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى نقل المخالفات لسجل الزوج كونه مستخدم المركبة.وفقاً لـ “عكاظ”
وأشادت المواطنة نرمين ووالدها بحسم الأمور من قبل إدارة مرور جدة؛ بإنصاف المرور لها و التجاوب السريع مع حالتها وحمايتها من قيمة المخالفات الضخمة التي ارتكبها زوجها.
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فهد الشمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
عشانه بنت تخرفنو
ماامداه تطلع بالاعلام اللي محلوله مشكلتها هههههههههههههه
العرب وماادراك بالعرب 😂😂
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل الاهبل
ابن وايل[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 3 شهور
هذي هي العدالة
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
اي عداله ايش يضمن ماتكون هي من أرسل أحد يخالف عشان تنتقم منه
إدارة المرور المفروض إزالة المخالفات بالله يعقل مخالفات ب300الف كيف يسددها صراحة ظلم
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13371 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه تستاهل
عبالة الدنيا فوضى
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
الرجال الحر
ما يقبل الضيم ولا يناظر دراهم زوجته
حر عزيز نفس ما تبيك طلقها والسلام عليكم
وهذا زواج المصلحة بداية عسل ونهاية استغلال وفشل
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 شهور
قمة الدنائه
قال تعالى ( وجعلنا بينكم مودة ورحمة) وقال تعالى ( اليس منكم رجل رشيد )
كثير من ينتقم من زوجتة عندما لا تطيقه ويكشر عن انيابة الكرامة هيا اساس بني ادم وعندما تذهب الكرامه يكون الانسان كا الحيوان حتى مع نفسه .
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت التعامل السريع لكل القضايا !!
فاضل[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 شهور
المرور عندهم صور مخالفات ساهر كلها .. فسهل جدا يتأكدوا من شخصية السائق … سمعت مرة عن واحد اراد يعترض على مخالفة ساهر بحجة ان اللي كان سايق سيارته اخوه وليس هو .. فراح للمرور واستعرض الصور واتأكد انه هو من كان يسوق السيارة .. وفوق مخالفة السرعة حطوا عليه مخالفة ثانية وهي عدم ربط حزام الامان …هههه
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
اذا كان اعتراف منه بارتكاب المخالفات فيستحق ماجاه .. وان كان ظلم عسى الله يرد له الحق .
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 3 شهور
مسوي فيها ذكي والله كلا تراب خله ينفعك إللي أشار عليك ..خلك تكع 300 وانت تبكي مو تضحك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
اذكر هذي القصة 😂😂😂😂 هي بتدفع المهر بس هو بيدفع ٣٠٠ الف ريال 😂😂😂 والله احلى خبر قريته الْيَوْمَ بصراحة مسوي فيها ذكي يالردي هي وثقت فيك وعطتك سيارة وانت منت كفو خسيس لعين تستاهل يالخسيس 👏🏻👏🏻👏🏻 خبز خبزته كله مسوي فيها اعرف اكسر خشمها بس هي داست على رأسك بالقانون والشرع ما تنلام يوم تخلعك انت المفروض تخلع رقبتك يالخسيس 🙈🙈🙈 كفو والله يا بنت الرجال تعلموا يا بنات لا تخلون احد يأخذ حقوقهم منكم الشرع والقانون معكم مهما كان قوة الظالم دوسوا عليهم وعطوهم دروس بالحياة ما ينسونها 😂😂😂😂😂😂 اجل ٣٠٠ الف مخالفات والله انك زوج كمخة ما تستاهل بنت الناس
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا !!؟
dddaaaa[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صدقت
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه .. اجل عندي سواق يتعمد يسجل مخالفات وش رايكم تحولونها عليه ..
Sniper[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 3 شهور
ابو سعود
لاتنسى ان ساهر يصور اللوحة ويصور قائد المركبة معها، واكيد ان المرور ما نقل المخالفات على الزوج الا بعد ما رجعو للصور وتأكدوا ان الزوج هو فعلاً من ارتكب هذه المخالفات
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
تم التأكد من مرتكب المخالفة بصور والفيديو
الامور اسهل بكثير
المواطنة اصبح لها قدر واهتمام ورفعة شأن في جميع ميادين الوطن الغالي رؤية 2030
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
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( بها فساد عظيم )
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لا يمكن
السكوت
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إطلاقاً
ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل ماجاه هذي ماهي من شيم الرجال .
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
كلام سليم ياصمت الوطن طلقها وخلاص اذا ما تبغاك وخل عندك شوي دم
وحركات اني اسجل عليها مخالفات عشان انتقم منها لانها ما تبغاني انا اقولك هذا مو انتقام وهذي حيلة العاجز والرجل هو من يفرض على الناس انهم يحبونه باسلوبه الطيب ونفسه الحلوه مو با العضلات يا طعس خل العضلات ينفعنك الحين ويدفعن 300الف ريال مخالفات .
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم )وعلى اله وصحبه الكرام
ابوسعود٠٥٠٢[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههه😂😂😂
…..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله.
وإنقلب السحر على الساحر.
اللهم لا شماتة.