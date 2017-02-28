الشورى يناقش سوء خدمات الإنترنت وارتفاع أسعاره الإثنين المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يناقش مجلس الشورى ملف خدمات الإنترنت وارتفاع أسعاره وقضية حجب بعض التطبيقات في جلسته المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة “، أن سبب فتح الملف مجدداً ومناقشته داخل المجلس هو عدم اقتناع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبرير الهيئة في تأييدها لقرار شركات الاتصالات بوقف باقات الإنترنت اللامحدود، بداعي وجود ازدحام في شبكاتها.

وأضافت المصادر أن اللجنة قدمت توصية توجب على هيئة الاتصالات إجبار الشركات على تقديم أفضل خدماتها والوفاء بوعودها ومن بينها الإنترنت اللامحدود، مشيرة إلى أن أن خطوة الشركات بإلغاء باقات الإنترنت اللامحدود ستؤثر سلباً على تقديمها أفضل الخدمات وعدم مواكبتها للتطورات العالمية في مجال الاتصالات.