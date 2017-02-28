جامعة الإمام تعلق على رفض موظفةٍ إسعافَ طالبةٍ دهستها سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد االدكتور عبدالرحمن النامي المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المستشار عدم صحة ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض موظفة إدارة السلامة والأمن بالجامعة، تقديم المساعدة الطبية لإحدى طالبات الجامعة، التي تعرضت لإصابة في قدمها نتيجة ارتطامها بباب سيارتها الخاصة .

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دشنوا وسماً بعنوان دهس_طالبة _بجامعة_الإمام_ورفض_الأمن_ خروجها، حيث كشفوا من خلاله رفض الجامعة إسعاف الطالبة قبل حضور ولي أمرها.

وقال النامي: إنه في صباح يوم الاثنين حضرت إحدى الطالبات على سيارتها الخاصة الذي يقودها سائقها، وأثناء نزولها من السيارة تحرك السائق الأمر الذي أدى إلى ارتطام قدم الطالبة بباب السيارة أثناء تحركها، ونتج عنه كدمة في قدمها، وقد دخلت الطالبة إلى موظفة الأمن وأخبرتها بما حدث معها، وطلبت الموظفة منها الذهاب إلى العيادة الطبية الموجودة في مدينة الملك عبدالله للطالبات، حيث رافقتها الموظفة للعيادة، وقابلت الطبيبة التي أجرت لها الإسعافات الأولية، ومن ثم طلبت منها الذهاب مباشرة إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة للاطمئنان عليها، وقد ذهبت الطالبة برفقة موظفة السلامة والأمن إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة، حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، وقد خرجت الطالبة برفقة والدتها”.

وأكد النامي أن مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل تابع حالة الطالبة بشكل مباشر حتى خروجها من مركز الخدمات الصحية سالمة ولله الحمد.

وأوضح أن جميع ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأن كل ما حصل موثق لدى إدارة السلامة والأمن وإدارة الخدمات الطبية في الجامعة.