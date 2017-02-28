بالفيديو.. داعش تفخخ الكلاب وترسلها للقوات العراقيه - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

فخخ تنظيم داعش كلب لتفجيرة بموكب للقوات العراقية التي تطبق الحصار عليه في الساحل الأيمن للموصل مع اشتداد المعركة ودخولها مرحلة متقدمة،ويعتبر هذا الأسلوب جديداً بالنسبة للتنظيم الذي عمد على تفخيخ آليات عسكرية وسيارات

ونشر الحشد الفيديو على صفحاته الإعلامية وبث على شبكات إخبارية عالمية وعربية وظهر في الفيديو عناصر من الحشد الشعبي العراقي متحدثين عن العملية بعد إمساكهم بالكلب الذي فخخة التنظيم لاستهداف الجيش العراقي في الموصل .