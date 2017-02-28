بالفيديو.. داعش تفخخ الكلاب وترسلها للقوات العراقيه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. داعش تفخخ الكلاب وترسلها للقوات العراقيه
فخخ تنظيم داعش كلب لتفجيرة بموكب للقوات العراقية التي تطبق الحصار عليه في الساحل الأيمن للموصل مع اشتداد المعركة ودخولها مرحلة متقدمة،ويعتبر هذا الأسلوب جديداً بالنسبة للتنظيم الذي عمد على تفخيخ آليات عسكرية وسيارات
ونشر الحشد الفيديو على صفحاته الإعلامية وبث على شبكات إخبارية عالمية وعربية وظهر في الفيديو عناصر من الحشد الشعبي العراقي متحدثين عن العملية بعد إمساكهم بالكلب الذي فخخة التنظيم لاستهداف الجيش العراقي في الموصل .
all[ عدد التعليقات: 3251 ] نشر منذ 3 شهور
مافي الفار طاهر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 3 شهور
مالت عليكم وعلى الدواعش معكم كلكم اعداء الانسانيه ومو غريبه ان هاذا الكلب تابع لكم
المستحيل بزااااته[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
والله ما انجس من الدواعش الى انتم يالجحش الشيعي ما أقول الى الله ينصر السنة في العراق والى الشيعه ودك لهم من ذالحال واسواء
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 شهور
من الكلاب الى الكلاب .
هوا يسبح الله عزوجل وسوفى يخذ حقه منكم جميعا ارهابي داعش وكل من يختبي بعباة الخميني الهالك بذن الله
قال تعالى ( بل هم كالنعام بل هم اضل ) كل من يقتل مسلم او اين كانة ديانتة بغير وجه حق سوف يخزيه الله فدنياء والاخرة .
قال رسولنا الكريم ( كل انسان في فسحة من دينه ما لم يصب دمن ) الجنة لم سلم الانسان من لسانه ويدة وانتم لاسلم منكم لاحيوان ولا انسان ياكلاب الخميني انتم وداعش يستغلكم الخميني الكلب الذي ينبح ولا يعض .
يورك[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
استغرب من عنوان الخبر
داعش تفخخ الكلاب وترسلها للقوات العراقية!!!!
أي قوات عراقية! هل مازال عراقيين شرفاء يحاربون في الجيش العراقي؟ كل من يحارب في الجيش العراقي هم من مرتزقة ايران من الحشد الشيعي وبعض الروافض الانذال وهم وداعش من نفس الفصيلة بل ان داعش هو صنيعتهم وهو وهم لضرب المسلمين باسم السنة ويكونوا الشيعة هم الابطال المدافعين عن الحقوق والمنتصرين للشعوب!!! أي منطق هذا!!! والله ان سبب بلاء الامة هو الروافض الذين يتلبسون بالدين وهم ابعد ما يكونون عنه قتلوا اهل الموصل من السنة تحت اسم مقاتلة داعش!! وكلنا يعلم ان داعش هو جزء منهم وكلهم يعرف تحركات بعض لكن للأسف مازال هناك أناس حمقاء يقولون عكس ذلك!!!!!!!.