مواطن لم يكمل دراسته يتحول لأشهر مترجم بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن لم يكمل دراسته يتحول لأشهر مترجم بالمملكة
نجح شاب سعودي لم يكمل دراسته الجامعية، من الإلمام باللغة الأردية والتحدث بها بطلاقة، ليحول نفسه من شاب عاطل إلى أشهر مترجم بالمملكة.
وقال الشاب عناد بن سالم الشمري أنه كان يذهب مع عمه إلى مزرعته، وكان عمره حينها 10 سنوات، وكانت المزرعة بها عامل زراعي من الجنسية الباكستانية وبرفقه أسرته وأطفاله، مضيفًا: “كان لديه أطفال وكنت ألعب معهم، كانوا لا يجيدون العربية، وهما ما جعلني أردد معهم أغنية باكستانية بلغة الأوردو، وتعلمت بعدها بقية الكلمات الأساسية للغة”.
وأشار إلى أنه عمل بعد ذلك بسنوات، في سوق خضار لمدة 5 سنوات، وكان يذهب إلى السوق في الصباح الباكر، وذلك حتى الساعات المتأخرة، واستفدتُ من احتكاكي المباشر مع العمالة التي تتحدث اللغة الأوردية، وتعلمت اللغة منهم بنسبة تفوق 98%، حتى كسبت العمالة بالحديث معهم بلغتهم.
وأضاف: عملت في إحدى الشركات المتخصصة بالأزياء ومستلزمات المنزل كحارس أمن، وقمت بالترجمة لتوجيهات مسؤولي الشركة داخل وخارج المملكة الذين يتحدثون باللغة الأوردية لزملائي السعوديين العاملين في فرعها بمنطقة حائل، وعندما انتهى عقدي منذ 5 أشهر أصبحتُ عاطلاً.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16581 ] نشر منذ 3 شهور
تعال شف عندنا فمكه…كثير لادرسوا ولا شي
وتلقاه يتكلم بعدة لغات..
أنا قبل8سنوات
ماكنت اعرف الأوردو واللغة التركية…
أنجليزي وعربي بس…
والحين أبشرك…
فلتتتتتتتتتته
حبيت اللغة التركية ولي أصحاب أترااااك…
تعلمت معهم شوي شوي…
لكن كتابة لاأستطيع..
أحاول أنمي مهاراتي لعدة لغات…فرنسي والماني وبرتغالي وأسباني…
لكنها تتطلب وقت وجهد وكل يوم خذلك دورةتدريبية ماتكلف مبلغ بسيط لكنك تكسب لغة
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله ..
والله ياقرني من كثر الحجاج الي عندكم ..ههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقه الوظيفه المناسبه
منى سالم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
ياحب بعض الناس للهياط
محمد[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 3 شهور
هياااااط ادول
محمد[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 3 شهور
عربي وانجليزي وتركي
ههههههههه
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 3 شهور
صدق يعرف واحد عربي وواحد انجليزي وواحد تركي يعني جنسياتهم وهو صادق
jamalco[ عدد التعليقات: 5348 ] نشر منذ 3 شهور
ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم _ والعلم يبني بيوتا لا عماد لها / والجهل يهدم بيوت العز والشرفي // _ والرزق يحب الخفيه وإللي تكسبو إلعبو تمام تمام يفندم
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
أنت حارس وعاطل والله يرزقك
والأجانب لاعبين في البلد من العامل إلى التاجر في جميع القطاعات
تستر ونصب وعدم فرض النظام الصارم لحماية البلد وأهله ورزقه والله يكفينا شر القادم شباب عاطل وضياع ومخدرات وممارسة الأجانب لجميع أنواع الفساد دون التقليل منهم ومحاسبة المتسترين عليهم وازداد الطين بلة من الزوار سوري ويماني الله يفكنا منهم ويردهم لبلادهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه والله رجال
وعقله مفتح ولو تعلم لغات حية تجارية ( صيني فرنسي الماني ) وترى عقله الحين مفتح للمفردات يبيله مخالطة بس
راح يستفيد
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
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