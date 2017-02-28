مدنى تبوك يطالب المواطنين بالحذر حال هطول الأمطار مساء اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

توقع خبراء الطقس أن تبدأ موجة باردة مساء اليوم الثلاثاء على المناطق الشمالية بالمملكة، إثر قدوم منخفض جوي يحمل أمطارا من حوض البحر المتوسط بمشيئة الله-.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية والأماكن المنخفضة، وذلك بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وناشدت المديرية المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى والانتباه الشديد أثناء قيادة السيارة وقت الأمطار، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار وأتربة مثارة من الثلاثاء إلى الجمعة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.