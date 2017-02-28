طبيب يقطع العضو الذكري لطفل رضيع أثناء عملية ختان بأبو عريش - صحيفة صدى الالكترونية

طبيب يقطع العضو الذكري لطفل رضيع أثناء عملية ختان بأبو عريش
ارتكب طبيب في مستشفى خاص بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، خطأ طبي بحق طفل رضيع حيث قام بقطع قطع عضوه الذكري، أثناء خضوعه لعملية ختان.
وقال والد الطفل ناجي جولان، أنه ذهب بطفله إلى مستشفى خاص بأبو عريش لختانه، فتولى العملية طبيب مصري؛ حيث قطع رأس عضوه الذكري، ثم أعاد وضعه ولفه بشاش فقط، وعند احتجاجه، قام بعمل 7 غرزات لإعادة الجزء المقطوع.
وأضاف انه توجهه للشرطة لفتح بلاغ، غير أنهم أخبروه بأن القضية ليست من اختصاصهم، فتقدم بشكوى لوزارة الصحة، ولم يتم التواصل معه حتى الآن.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16580 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكون بعونه…
شيكوا على السيرة الذاتية للطبيب المصري هذا..
تلقون فيها خلل…
all[ عدد التعليقات: 3250 ] نشر منذ 3 شهور
العين بل العين
الواقع[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 3 شهور
التعامل معه بالمثل فقد حرم الطفل الإنجاب مدى الحياة
محلل[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
طبيب أيه يا أخويا .. مصري .. الله يكون في عونكم .. شيكوا على شهاداته لا يكون سباك.
jamalco[ عدد التعليقات: 5348 ] نشر منذ 3 شهور
طبيعي ما يستبعدش إخونجي متغلغلون في المفاصل