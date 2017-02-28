طبيب يقطع العضو الذكري لطفل رضيع أثناء عملية ختان بأبو عريش - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ارتكب طبيب في مستشفى خاص بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، خطأ طبي بحق طفل رضيع حيث قام بقطع قطع عضوه الذكري، أثناء خضوعه لعملية ختان.

وقال والد الطفل ناجي جولان، أنه ذهب بطفله إلى مستشفى خاص بأبو عريش لختانه، فتولى العملية طبيب مصري؛ حيث قطع رأس عضوه الذكري، ثم أعاد وضعه ولفه بشاش فقط، وعند احتجاجه، قام بعمل 7 غرزات لإعادة الجزء المقطوع.

وأضاف انه توجهه للشرطة لفتح بلاغ، غير أنهم أخبروه بأن القضية ليست من اختصاصهم، فتقدم بشكوى لوزارة الصحة، ولم يتم التواصل معه حتى الآن.