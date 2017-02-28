بالفيديو..مرابط بالحد الجنوبي للمواطنين :افرحوا واستأنسوا .. فرحتكم تفرحنا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..مرابط بالحد الجنوبي للمواطنين :افرحوا واستأنسوا .. فرحتكم تفرحنا
وجه احد المرابطين على الحد الجنوبي رسالة للمواطنين الذين يدعون للتعاطف مع جنود الحد بتعليق مظاهر الفرح، مطالباً إياهم بأن يفرحوا و”يستأنسوا”،معبرا عن فخره واعتزازه بما يقوم به مع زملائه على الحد الجنوبي،
وقام الجندي الحارثي بالتعليق خلال مقطع فيديو على الذين يقولون في وسائل التواصل الاجتماعي إن الناس لن يفرحوا ؛ بسبب ظروف جنود الحد، قائلاً بابتسامة: “رجال الحد يقولون لكم افرحوا واستأنسوا وعيشوا حياتكم كما تريدونها”.
وتابع الحارثي: “والله العظيم إن فرحتنا من فرحتكم، إذا أنتم فرحانين فنحن فرحانين”، مؤكداً أن الجنود فخورون بمشاركتهم ويتسابقون للدفاع عن وطنهم، رافضاً أن تتحول البلاد إلى حالة طوارئ تُمنع فيها مظاهر الفرح.
الواقع[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 3 شهور
مشاء الله صفات القيادة والبطولة وطيبة النفس واضحة على هذا الجندي المحب لوطنه واهله تحية لك أيها الفارس
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 3 شهور
الفرح والترفيه المباح شيء طيب
لكن
المصيبة ان تكون هناك هيئة تجمع الناس على المنكر جهارا
فهذه المصيبة وقد تكون العقوبة الالهية تشمل الجميع صالحهم وطالحهم
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
اشم ريحة هيئة الترفية بالموضوع😆
فرح ووناسة كلها معاصي وذنوب
باسم الترفية مانبية
سواء كنتم في حرب والا قاعدين في بيوتكم😑
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
الله ينصركم ويردكم
قال افرحوا ما قال ترفيه
ترفيه الزميره محمد عبده وابو زغود الماجد وغيرهم مرفوض ولن نقبله
الله ياخذهم ومن هم على شاكلتهم ويفك الناس من شرورهم
ميقوع[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
كفوووو والله ما قال الا الكلام الصحيح لزم نعيش حياتنا عاديه حتى يعرف العدو انه قد هذ الحرب و الامور ماشيه تمام اللهم انصر جيشنا و قوهم ، و على قولهم افرحو انبسطو كيف ما نفرح و هولاء الاسود موفرين الامن والامان بعد الله و توفيقة .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 3 شهور
الترفيه والفرح في حدود اداب الشريعة الاسلامية والاخلاق الفضيلة وقيم المجتمع النبيلة لابأس به
أما تقولي حفلات غنائية وسينما واختلاط ومجون فهذا من اكبر اسباب الهزيمة
واذا اجتمع الناس على المنكر وجاهروا به فالعقوبة ستكون شديدة وتعم الجميع
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
كفووو تقول وتطول يا الحارثي
ابشرك ان الشعب السعودي فرحان ومطمئن ومرتاحين دام من يحميه بعد الله ذيابه يحبون بلدهم وان شاء الله نفرح الفرحه الكبيره لما ترجعون منتصرين وسالمين وتكونون قد استئصلتو اذناب ايران المجوسيه
انا عن جد افتخر انه يوجد لدينا شباب مثل المرابط الحارثي
الله يحفظ المملكه
اللهم اني استودعتك المملكه وجنودنا المرابطين على حدود المملكه