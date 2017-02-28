بالفيديو..مرابط بالحد الجنوبي للمواطنين :افرحوا واستأنسوا .. فرحتكم تفرحنا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

وجه احد المرابطين على الحد الجنوبي رسالة للمواطنين الذين يدعون للتعاطف مع جنود الحد بتعليق مظاهر الفرح، مطالباً إياهم بأن يفرحوا و”يستأنسوا”،معبرا عن فخره واعتزازه بما يقوم به مع زملائه على الحد الجنوبي،

وقام الجندي الحارثي بالتعليق خلال مقطع فيديو على الذين يقولون في وسائل التواصل الاجتماعي إن الناس لن يفرحوا ؛ بسبب ظروف جنود الحد، قائلاً بابتسامة: “رجال الحد يقولون لكم افرحوا واستأنسوا وعيشوا حياتكم كما تريدونها”.

وتابع الحارثي: “والله العظيم إن فرحتنا من فرحتكم، إذا أنتم فرحانين فنحن فرحانين”، مؤكداً أن الجنود فخورون بمشاركتهم ويتسابقون للدفاع عن وطنهم، رافضاً أن تتحول البلاد إلى حالة طوارئ تُمنع فيها مظاهر الفرح.