توقيف أحد مشاهير «تويتر» لاتهامه مواطناً باعتناق فكر الفئة الضالة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر أن شرطة منطقة جازان أوقفت أحد مشاهير موقع “تويتر” لاطلاقه اتهامات باطلة لشخص؛ باعتناق فكر الفئة الضالة، والتشكيك في وطنيته.

وأوضحت المصادر، أنه تم القبض على أحد المشاهير بعد رفع دعوى قضائية ضده من الشخص المساء إليه، مبينة أنه قد تم استدعاؤه عدة مرات، لكنه رفض المثول أمام الجهات الرسمية، فأحضر بالقوة الجبرية.

وتابعت أن الشرطة بعد التحقيق معه أفرجت عنه بكفالة، على أن يحضر لاستكمال التحقيقات حينما يطلب منه الحضور في هيئة التحقيق والادعاء العام.