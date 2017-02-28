توقيف أحد مشاهير «تويتر» لاتهامه مواطناً باعتناق فكر الفئة الضالة - صحيفة صدى الالكترونية

توقيف أحد مشاهير «تويتر» لاتهامه مواطناً باعتناق فكر الفئة الضالة
كشفت مصادر أن شرطة منطقة جازان أوقفت أحد مشاهير موقع “تويتر” لاطلاقه اتهامات باطلة لشخص؛ باعتناق فكر الفئة الضالة، والتشكيك في وطنيته.
وأوضحت المصادر، أنه تم القبض على أحد المشاهير بعد رفع دعوى قضائية ضده من الشخص المساء إليه، مبينة أنه قد تم استدعاؤه عدة مرات، لكنه رفض المثول أمام الجهات الرسمية، فأحضر بالقوة الجبرية.
وتابعت أن الشرطة بعد التحقيق معه أفرجت عنه بكفالة، على أن يحضر لاستكمال التحقيقات حينما يطلب منه الحضور في هيئة التحقيق والادعاء العام.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض ما يفرج عنه وخصوصا انه لم يحضر الا بالقوة الجبريه واحتمال هروبه من جيزان وبالتالي تورط الكفيل
طع شوري[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
هالاشكال يبغالهم التفاتة سنعة لانهم يظنون ان لهم الحق في التعدي على اهل الصلاح والتقوى ونسي انهم مواطنون لهم كامل الحقوق او انه متعود من خلال الاعلام ان هؤلاء الصالحين (جدارهم قصير) ومسموح لكل من هب ودب ان يتطاول عليهم كما يفعل بعض الاعلاميين(المذيعين)عندما(يجتزؤون)المقاطع ويعيدون عرضها للناس !!!
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
شرعا ونظاما
يمنع منعا باتا
اتهام اشخاص دون اثبات ودليل قاطع
ومن اتهم شخص ولم يثبت
يعاقب ويحاسب شرعا ونظاما
أعز الله آل سعود
jamalco[ عدد التعليقات: 5348 ] نشر منذ 3 شهور
بورك سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزير كشف إخوان الداخل ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين وذكرهم بالإسم نفر نفر بتغريدته بموقعه بتويتر _ وصدر بيان وزارة الداخليه أعلن جماعة الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين والمنتمين لهم جماعه إرهابيه وصدر قانون مكافحة الإرهاب لمحاربتهم وتطهير بلادنا منهم حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم وأحبط الله مخططاتهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل اجل رافض يروح بنفسه وجابوه بالقوة الجبرية 😂😂😂😂 المواقع جرت رقيب رجال للسجن احترموا انفسكم واتركوا الكذب والنفاق والقذف واللي ما تربى تربيه الحكومة يستاهل 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
محمد[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 3 شهور
الاحظ في تويتر اي ريبرالي تناقشه يتهمك انك داعش
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
الليبرالي والعلماني
ملحد قال هالكلام صالح الفوزان
والعلمانيه والليبراليه يعني تحرر من القيود الدينيه وكل القيوود يعني حريه شخصية في كل شيء لاتقول له حرام وحلال
ومع الوقت تحرر تحرر حتى يعلن الالحاد رسميا لانه لاشيء يردعه اصلا لاقيود دينيه تردعه والا اي شيء والا يعترف بالحلال والحرام
وكونه يعلن الالحاد طبعا هذا حريه شخصية بحسب كلامه يرى الناس لهم دين ويعبدون الله وهو لاديني وينكر وجوود الله سبحانه وتعالى
بالاضافه الى حكمهم قال فيهم ابن عثيمين انهم كفره
وانهم تيار غربي يضرب المسلمين و الواجب لولاة الامر اولا ثم الشعب محاربتهم في كل مكان
وردعهم
لذلك لاتجاملهم انت والا غيرك هذولي منتهي امرهم ولو كان واحد من الصحابه حي اول مايسوي يقطع رؤوس هؤلاء قبل ان يحارب الخوارج وبعدها عاد يحارب الخوارج وبعدها اعداء الاسلام
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 3 شهور
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