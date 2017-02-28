فيديو مخيف.. مواطن يعثر علي دمية سحرية مدفونة في القريات بها عقد وأسياخ! - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مخيف.. مواطن يعثر علي دمية سحرية مدفونة في القريات بها عقد وأسياخ!
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عثر على دمية غريبة الشكل، يبدو كأنها عمل سحري كان مدفون.
واوضح هايل السموحي العنزي، الذي يسكن في محافظة القريات انه عثر على دمية خلال زيارته للمنطقة الأثرية بصحبة أطفاله ، ظهر جزء منها فوق الأرض والجزء الآخر تحت التراب، موضحا أنه بعد أن استخرج الدمية من الأرض، استغرب من شكل الدمية التي كانت تحوي عددًا من العقد والأسياخ الحديدية الصغيرة.
وأضاف أن هذا العمل لا يقوم به طفل، وهو ما دفعه للاعتقاد بأنه عمل سحري، متابعا “قمت بفك العقد وقراءة بعض الآيات القرآنية وتركتها في نفس المكان”.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
جبتوة امس فيكم طبع ماتخلونة
اذا جاكم الخبر
تستغلونة لاخر قطرة
مرة خبر مكتوب
مرة بالفيديو
مرة يصيغة ثانية
😂😂😂
بدون حرر اوكي خلو صدوركم شمالية😃☺
الواقع[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 3 شهور
منظر هذا الرجل غريب ويبدوا ان ورآه سر واتوقع انه يحاول ارعاب النساء والاطفال وهذه الأشكال تظهر في اثناء الأزمات وتحاول زيادتها وبث روح الرعب
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2447 ] نشر منذ 3 شهور
يسحر طفل اعوذ الله يارب انتقم من كل ساحر وساحره وكل من استخدمهم باذي المسلمين والمسلمات يارب اكشف امرهم للمسلمين واشفي كل مبتلاء حسبي الله ونعم والووووووكيل
ابو وليد[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 3 شهور
شكلها من الزينه اللي يعلقونها الاجانب في السيارات ولا فيها سحر ولا شي — لو لقا زنوبه مربوطه بسلك قال سحر وساحرين السفلت
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
لو فيه طلاسم وكتابات
اكيد سحر وان لم يكن
ربما يكون من جماعة
في الجنة يا كل تفاح
هههههههههههههههههههه
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 3 شهور
هذي اتوقع من اللي يعلقوها في اليارات أو غرف الأطفال وأظنها لواحد أجنبي غير عربي
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولاقوة الا بالله
salman[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله.