محمد بن راشد يعلن عن فرصٍة للعمل بمليون درهم شهرياً بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن راشد يعلن عن فرصٍة للعمل بمليون درهم شهرياً بشروط
غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي علي صفحته الشخصية ” تويتر” ، باحثاً عن وظيفة راتبها مليون درهم إماراتي ،كا يعادل نحو 273 ألف دولار.
ونشر حاكم دبي الإعلان موضحاً فيه: مطلوب للعمل معنا، المزايا والمكافآت مليون درهم.
وتابع : نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس.
وأضاف : أن يكون مشهوداً له في مجتمعه بحُسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، أن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، أن يكن عمر المتقدم / المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
اول وحدة بقدم
🤑🤑
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
تهقون بتشتغل الواسطات
to-z@hotmail.com[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
نوعيه طيبه 😉
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابـــــ فيصــــل ــــــو[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
انا صاحي أول واحد كيف طريقة التقديم
🔥فتامين (( و))🔥[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
خذوني معاكم لو قهوجي ياشيخ
اهم شي بتعطوني بيت موافق لو اجلس اغسل سيارتك واظف حوشكم واطبخ لكم العشاء
أهم شي بيت وسياره وزوجه وابدا بجلس عندكم موافق بيدي ورجلي
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
وش الشغلة بالضبط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المعنااا[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 3 شهور
هذي مشكلة الي يغرد الفجر ههههههه
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
الوظيفة هذي لن يحصلها عليها إلا إنسان عايش إنسانيته
البررررق[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور
انا اشوف انها مناسبه لي طااال عمرك
جميع المواصفات مطابقة
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موافق طاااال عمرك
ياليت توضح الدوام صباح او مساء
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
الاعلان غريب اولا ربطه بالاعلامي احمد الشقيري ماعلاقته وثانيا ان يكون سن المتقدم من 5سنوات الى 95 سنه وكلها اعمار غير مناسبه طفل وكهل والوظيفه غريبه لااستغرب ان صفحه الشيخ محمد بن راشد مخترقه الامر فيه شي غريب
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
فكه مخ على الصباح مالها داعي. الصلاح من الله والانسان مسير ليست مخير.ثانيا ترى مافي فول قلابه في الامارات كنت هناك ملقيت فول عادي . ثالثا ارشح نفسي للوظيفه واوعدكم الحم كل كسر مكسور من القلابه الى التسليح العسكري الفضائي .عندي مشاريع كثيره طلعت براسي بعد التقاعد .بس ابي ارتاح من الايجار ابي اهاجر انا وعيالي جامعيين واصرف عليهم والمصيبه 4 عاطلين وكلهم جامعيين واوعدكم ان اول مشروع اقدمه كبري من دبي لباريس واطالب في اضاءه ولوحات ارشاديه وظايف الكبري تقضي على البطاله .مشاريع التقاعد رهيبه.المشاريع الزراعيه ومعالجه المياه والثروه الحيوانيه وانشاء المراعي والثروه السمكيه هي صمام من صممات النجاح .
صديق الشلة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
الوظيفه هي ان يكون المتقدم غير حسود او منافق او كذاب ويكون صادق في موعيده وموبتسم على طوال ولأ يكون عنده الواتساب او سناب كل شوي يرسل كذا اوكذا مفهوم ؟؟؟؟؟؟؟
ولد الجنوب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
كيف طريقة التقديم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 3 شهور
هياط
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
ابشركم تم حصولي علي الوظيفه
بنفس الراتب المعلن فلا عاد تتعبين أنفسكم راحت عليكم
طبعا بدون واسطه
بجدية وجتهادي
حمدلله تيسرت لي دعواتكم