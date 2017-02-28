محمد بن راشد يعلن عن فرصٍة للعمل بمليون درهم شهرياً بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل إبراهيم(صدى):

غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي علي صفحته الشخصية ” تويتر” ، باحثاً عن وظيفة راتبها مليون درهم إماراتي ،كا يعادل نحو 273 ألف دولار.

ونشر حاكم دبي الإعلان موضحاً فيه: مطلوب للعمل معنا، المزايا والمكافآت مليون درهم.

وتابع : نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس.

وأضاف : أن يكون مشهوداً له في مجتمعه بحُسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، أن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، أن يكن عمر المتقدم / المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي.