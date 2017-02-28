بالصور..شاب فقد يده اليمنى يحقق حلمه ويفتتح مطعما يديره بنفسه في حقل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..شاب فقد يده اليمنى يحقق حلمه ويفتتح مطعما يديره بنفسه في حقل
اقدم شاب فقد يده اليمنى كاملة على افتتاح مطعمه الخاص في محافظة حقل والعمل به يوميا، في لفتة لاقت إعجابا كبيرا من قبل أفراد المجتمع المحيط به.
الشاب يدعى عبدالعزيز الجابر، ويبلغ من العمر 27 عاما،يعاني من فقدان يده اليمنى كاملة منذ طفولته، وهو ما لم يعقه عن تحقيق حلمه.
وقام الجابر،بافتتاح مطعم يديره ويعمل فيه بنفسه، ويبيع فيه أشكالا مختلفة من الأطعمة والمأكولات الشعبية في محافظة حقل قرب الحدود السعودية الأردنية.
واوضح الشاب إنه يشعر بالفرح والسعادة وهو يمارس عمله اليومي، مؤكدا أنه يطمح في تطوير نفسه وتقديم شيء مميز لأهالي المحافظة، مقدما شكره لكل من دعمه.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله علية
الله يبارك له ويرزقة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
بطل ..
الله يرزقه من واسسع فضلهه 🌸⚘
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
بطل وانا اخوك والله انك من الشاب الى نفخر فيهم ونحطهم فوق روسنا
انت قدوه والحمد لله شبابنا فيهم الخير والبركه
والله يرزقك من اوسع ابوابه
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك ويعطيك الصحة والعتافية ويسهل لك أمورك