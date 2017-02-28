بالفيديو .. أمن الطرق يضبط سيارة تستخدم تقنية لإخفاء لوحة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قام رجال دوريات أمن الطرق بتفتيش عدد من السيارات، ومخالفة قائديها، لوجود مخالفات نظامية بسياراتهم، منها تقنية تخفي لوحتي السيارة.

ووثق مقطع فيديو يرصد لحظة قيام رجال الأمن بتفتيش عدد من السيارات للكشف عن المخالفات على السيارة أو السائق، وضبط عدد منها، إحداها استخدام تقنية في لوحتي السيارة الأمامية والخلفية لإخفائهما، وتضليل أجهزة الرصد ودوريات أمن الطرق.

وشملت المخالفات الأخرى في بعض السيارات التي تم استيقافها، وضع كتابات وشعارات مختلفة على جسم السيارة ، حيث تمت إزالتها فورا بواسطة قائدي السيارات.