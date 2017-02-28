ليستر سيتي يهزم ليفربول 3/1 بالدوري الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

حقق ليستر سيتي فوزا ثمينا علي ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في ختام الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمرليج” علي ملعب كينج باور.

وأحزر ليستر الهدف الأول عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 28 قبل أن يضيف دانيال درينكووتر الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعدها أحرز جيمي فاردي الهدف الثالث في الدقيقة 60، بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد فيليب كوتينيو في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد ليستر سيتي الي 24 نقطة في المركز الخامس عشر فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.