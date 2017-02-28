كشف هوية العائلة المتوفاة بأكملها في سكن شركة المياه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

كشف هوية العائلة المتوفاة بأكملها في سكن شركة المياه بالرياض
قامت شركة المياه بالكشف عن هوية أفراد العائلة الذين توفوا بأكملهم في سكن الشركة الواقع على طريق صلبوخ باتجاه حريملاء في منطقة الرياض، مؤكدة أن الجهات ما زالت تنظر في الموضوع.
ونعت الشركة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، الموظف سعيد اليامي وعائلته، الذين توفاهم الله في الحادث، داعية لهم بالرحمة والمغفرة.
وقالت الشركة أن الجهات الأمنية ما زالت تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة في منزلهم، الواقع في المنطقة السكنية بصلبوخ.
واوضح رئيس الشركة عبدالرحمن آل إبراهيم خلال حسابه بـ “تويتر”: “رحم الله الساقي سعيد اليامي وأهله وتقبلهم في واسع رحمته، أقف شخصياً مع ذوي الفقيد، وأوظف كل صلاحياتي للوقوف معهم”.
كانت مصادر قد أكدت وفاة اليامي و7 من أفراد عائلته داخل منزلهم في سكن شركة المياه، دون توضيح ملابسات الحادث الغامض، فيما رجحت أن تكون الوفاة نتيجة تسرب غاز أو استنشاق أول أكسيد الكربون.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
انا لله وانا اليه رجعون
الله يرحمهم عيلة كاملة راحت
يارب لطفك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16580 ] نشر منذ 3 شهور
في لغز فالموضوع؟؟
الواقع[ عدد التعليقات: 4312 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكشف هذا الغموض ورجال الأمن ان شاء الله قادرين على معرفة سبب وفاة أسرة كاملة وهناك امر غريب حينما يقولون انهم وجدو بعض الاطفال تحت الاسرة فربما حاولوا الاختباء من امر ماء أرعبهم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 3 شهور
انا لله وانا اليه رجعون
الله يرحمهم ويغفر لهم
b@r[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم ارحمهم جميعاً باج اربيا
حسبنا الله ونعم الوكيل .
نسأل الله السلامه للجميع والإنتباه الإنتباه للجميع.
تامه[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 3 شهور
😢
بعلبكي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم اموات المسلمين الموحدين
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 3 شهور
رحم الله كل مسلم أحب الله ورسوله
وصحابة رسول الله وأمهات المؤمنين …
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمهم اذا مسلمين موحدين
غير كذا افضوا الى ماقدموا وربنا وربهم الله
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته .
محمد[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 3 شهور
9 ايام بدون حس ولا خبر واكتشفو الجيران بسبب الروائح
وشركة المياة وينها بالعادة الموظف اذا غاب 3 ايام متتالية يتصلون عليه وعلي الاقرباء
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
احس السالفه جنائية
مستحيل يموتون كلهم بسبة هالادخنه 😣😭
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمهم
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمهم ويغفر لهم انا لله وانا اليه راجعون