كشف هوية العائلة المتوفاة بأكملها في سكن شركة المياه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت شركة المياه بالكشف عن هوية أفراد العائلة الذين توفوا بأكملهم في سكن الشركة الواقع على طريق صلبوخ باتجاه حريملاء في منطقة الرياض، مؤكدة أن الجهات ما زالت تنظر في الموضوع.

ونعت الشركة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، الموظف سعيد اليامي وعائلته، الذين توفاهم الله في الحادث، داعية لهم بالرحمة والمغفرة.

وقالت الشركة أن الجهات الأمنية ما زالت تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة في منزلهم، الواقع في المنطقة السكنية بصلبوخ.

واوضح رئيس الشركة عبدالرحمن آل إبراهيم خلال حسابه بـ “تويتر”: “رحم الله الساقي سعيد اليامي وأهله وتقبلهم في واسع رحمته، أقف شخصياً مع ذوي الفقيد، وأوظف كل صلاحياتي للوقوف معهم”.

كانت مصادر قد أكدت وفاة اليامي و7 من أفراد عائلته داخل منزلهم في سكن شركة المياه، دون توضيح ملابسات الحادث الغامض، فيما رجحت أن تكون الوفاة نتيجة تسرب غاز أو استنشاق أول أكسيد الكربون.