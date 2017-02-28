بالفيديو.. لاعبو الهلال يطالبون الفرج بتجديد عقده - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

تداولت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعبي الفريق يطالبون زميلهم سلمان الفرج بتجديد عقده مع الزعيم، الذي ينتهي خلال الفترة المقبلة.

ونشر عبد الله الزوري لاعب الهلال، الفيديو عبر حسابه على حسابه على سناب شات، وظهر ومعه بعض اللاعبين يطالبون الفرج بالتجديد لهلال قائلين ” جدد يا سلمان “.

واقترب اللاعب من إعلان تجديد تعاقده مع الهلال، بعد أن توصل لاتفاق نهائي مع الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد.