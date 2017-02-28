بالفيديو.. لاعبو الهلال يطالبون الفرج بتجديد عقده - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لاعبو الهلال يطالبون الفرج بتجديد عقده
تداولت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعبي الفريق يطالبون زميلهم سلمان الفرج بتجديد عقده مع الزعيم، الذي ينتهي خلال الفترة المقبلة.
ونشر عبد الله الزوري لاعب الهلال، الفيديو عبر حسابه على حسابه على سناب شات، وظهر ومعه بعض اللاعبين يطالبون الفرج بالتجديد لهلال قائلين ” جدد يا سلمان “.
واقترب اللاعب من إعلان تجديد تعاقده مع الهلال، بعد أن توصل لاتفاق نهائي مع الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد.
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 شهور
احسن يازعيق سووله رضاعه معاد باقي الا هي حسستوني ان زيتونه كرستيانو على غفله
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5477 ] نشر منذ 3 شهور
وقع للنصر واسحب على الزعيق مايستاهلونك
بوراكان[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 شهور
الفقراوية منضغطين سددو ديونكم وبعدين حلمو بالفرج
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
التعصب الرياضي يضيق الصدر ويحرق الأعصاب
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
لو التعصب الرياضي امرأة لاغتصبتها
حبيب الهلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هم يريدون لكي يفوزون في مباراة اليوم من لقاءهم مع الريان القطري https://www.pagearabia.net/?p=2927
نتمنى لهم التوفيق بكل تأكيد للأسود
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
النصراويه مرضهم شديد يبيلهم شيخ على مستوا عالي الله يشفي ادمغتهم