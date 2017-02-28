فيفا تحذر رئيس أمريكا بسبب مونديال 2026 - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحذيرات إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب فرضه قيود على على دخول بلاده، رغم إعلان رغبتهم في تنظيم كأس العالم عام 2026.

ووجه السلوفيني ألكسندر تشيفرين نائب رئيس الإتحاد الدولي، التحذير إلى أمريكا التي ترغب في تنظيم مونديال 2026، والذي سيشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخب، قائلا ” إذا كنتم ترغب فى تنظيم مونديال 2026، فأن يجب عليك أن تولي إهتمامًا لسياسة البلاد، وهناك بعض اللاعبون لن يتمكنوا من زيارة البلاد بسب القرارت السياسية التي اتخذت، سوف يكون هذا جزءاً من التقييم الذي ينظر إليه، ولن يساعد الولايات المتحدة بكل تأكيد فى إستضافة البطولة “.