الرئيس اليمني يصل الرياض ضمن جولة عربية بدأها بالإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اليمني يصل الرياض ضمن جولة عربية بدأها بالإمارات
وصل رئيس الجمهورية العربية اليمنية عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأثنين إلى الرياض بعد زيارة قصيرة إلى الإمارات العربية المتحدة .
وكان في استقبال الرئيس هادي في الرياض سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر .
وغادر الرئيس عبدربه منصور صباح اليوم مطار عدن الدولي في جولة خارجية شملت الإمارات والسعودية ويتبعها عدد من البلدان العربية الأخرى من بينها العاصمة الأردنية عمان.
حضرموت الخير[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
ياعبدربه الخليجيين اعطوك دعم لو كان الدعم كله بيد المقاوميين الجنوبين كانت تحررت الجنوب كل مناطق الجنوب تحررت المقاومه الجنوبيه حرررت المخا وحررت البقع في صعده قتلو واغتالو اكثر القاده الجنوبيين ع يد الاصلاحيين والخونه الشماليين والجيش في مارب قوامه مئة الف ولا تحرك ولا حرر شبرين بس فالحين بلغدر في الجنوبيين والله والله انه اعداء الشرعيه الاصلاحيين
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5477 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوفي تطلع عفاش ثاني
حبتر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هو اصلا طلع من الرياض عشان يصل لها