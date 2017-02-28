الرئيس اليمني يصل الرياض ضمن جولة عربية بدأها بالإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

وصل رئيس الجمهورية العربية اليمنية عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأثنين إلى الرياض بعد زيارة قصيرة إلى الإمارات العربية المتحدة .

وكان في استقبال الرئيس هادي في الرياض سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر .

وغادر الرئيس عبدربه منصور صباح اليوم مطار عدن الدولي في جولة خارجية شملت الإمارات والسعودية ويتبعها عدد من البلدان العربية الأخرى من بينها العاصمة الأردنية عمان.