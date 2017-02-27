الطيران المدني: تحويل المطارات المستقبلة لرحلات من خارج المملكة إلى مطارات دولية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم البدر موافقة مجلس إدارة لطيران المدني على تحويل أي مطار يستقبل رحلات من خارج المملكة، حيث سيتغير مسمّاه إلى مطارٍ دولي، وبالتالي، تنطبق عليه معايير وتراخيص المطارات الدولية،و ذلك في اجتماعه الأخير، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

و أشار البدر إلى موافقة المقام السامي على استضافة المنظمة الإقليمية للطيران المدني، وهي تابعة لهيئة الطيران المدني العربية، وسيكون مقرها بالمنطقة الشرقية.