 مشاكسة الزميلة منيرة المشخص في حفل المراعي - صحيفة صدى الالكترونية

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مشاكسة الزميلة منيرة المشخص في حفل المراعي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 شهور

ونعم والله
ماابي اظلمها بس سؤالي ع الرجل الصيق بها محرم عليها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

المفروض الصحفيات او ايآ كان وظيفته المفروض منطقه في جهة خاصة بالنساء وتكون جالسه معهم وتعدل جلستها مو تقول جالسه في استراحه عينه يبغى لها تربية في الادب
اقسم بالله مهزلة