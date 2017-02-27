مشاكسة الزميلة منيرة المشخص في حفل المراعي - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 1
يونيو
ونعم والله
ماابي اظلمها بس سؤالي ع الرجل الصيق بها محرم عليها
المفروض الصحفيات او ايآ كان وظيفته المفروض منطقه في جهة خاصة بالنساء وتكون جالسه معهم وتعدل جلستها مو تقول جالسه في استراحه عينه يبغى لها تربية في الادب
اقسم بالله مهزلة
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فواز العواجي[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 شهور
ونعم والله
ماابي اظلمها بس سؤالي ع الرجل الصيق بها محرم عليها
ممدوح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض الصحفيات او ايآ كان وظيفته المفروض منطقه في جهة خاصة بالنساء وتكون جالسه معهم وتعدل جلستها مو تقول جالسه في استراحه عينه يبغى لها تربية في الادب
اقسم بالله مهزلة