رويترز : يوليو المقبل 30% زيادة جديدة في البنزين بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

رويترز : يوليو المقبل 30% زيادة جديدة في البنزين بالمملكة
قالت مصادر اليوم، الإثنين، إن المملكة قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر -بحسب “رويترز”- أن زيادة أسعار الوقود ترتبط ببرنامج “حساب المواطن” الذي سيمنح إعانات نقدية إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
ونقلت الوكالة قول مصادر أخرى بالقطاع إنه يجرى النظر في الزيادة، حيث ستبلغ 30%، فيما قال مصدر آخر إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.
ولفت أحد المصادر قائلًا: “قد يكون هناك تغيير في الموعد، أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمّله المواطنون.”
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4263 ] نشر منذ 3 شهور
اهدي لكم اغنية محمد عبده
يازمان العجايب اش بقى ماظهر كل ماقلت هانت جد علمأ جديد ان حكينا ندمنا ون سكتنا قهر الشعب بياكل تراب
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
كل هذا من عيونك ياحسين الجسمي
قل ماشالله ولا ارسل لنا غسولك ياخي حرام عليك
حتى انتو عندكم بيون وحنا ماعندنا بيوت هب عليكم
نحنو نطالب من الفنان حسين الجسمي بارسال لنا غسولة خاص منه ولا يشوف لنا حل
ابوك عطانا عين لاحول ولا قوة الا بالله
من بعد ما قال السعودية عندهم سعر النزين ارخص من سعر الموية
وحنا من جفره الى دحديره