ايقاف مسئول حكومي في مصر لتجسسه على السيدات في الحمامات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسئول حكومي في قطاع الضرائب لقيامه بزرع كاميرا تجسس في حمامات السيدات بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقررت النيابة الإدارية بإيقافه عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر بعد ثبوت الواقعة المشينة في حقه.

وأكدت التحريات انه حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000 جنيه ولم يسدد ثمنها، وأيضا لمخالفته الأنظمة المعمول بها وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.