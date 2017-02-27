ايقاف مسئول حكومي في مصر لتجسسه على السيدات في الحمامات - صحيفة صدى الالكترونية

ايقاف مسئول حكومي في مصر لتجسسه على السيدات في الحمامات
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسئول حكومي في قطاع الضرائب لقيامه بزرع كاميرا تجسس في حمامات السيدات بمحافظة سوهاج جنوب مصر.
وقررت النيابة الإدارية بإيقافه عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر بعد ثبوت الواقعة المشينة في حقه.
وأكدت التحريات انه حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000 جنيه ولم يسدد ثمنها، وأيضا لمخالفته الأنظمة المعمول بها وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
سود الله وجهك يالخسيس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخسسسهه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 3 شهور
العقل نعمه ٠
وش ها المناظر اللي تتجسس عليها😷
الحمد لله ع نعمة الاسلام٠
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
لإنو حقير وإلا ما كان سوا كذا !
السعودي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
قدره الله يخسه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16576 ] نشر منذ 3 شهور
4 أيام على ذمةالتحقيق و500 جنيهه
ويطلع كفاله..🤗🤗🤗🤗🤗
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
اخلاقه وتصرفاته خرا وهو قدره
jamalco[ عدد التعليقات: 5348 ] نشر منذ 3 شهور
دبوووووووووووووووووووووووور زن على خراب عشه وجنت على نفسها براقش